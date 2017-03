Este sábado sesiona el congreso de la UCR

A las 9:30 comienzan las acreditaciones para que los 358 congresales participen del Congreso Provincial de la UCR, que sesionará en la sede del Comité (San Martín 543, Paraná) y que se estima que arrancará aproximadamente a las 11.



El primer tema a tratar es la elección de la denominada Mesa del Congreso, que será la que presidirá el órgano orgánico del partido y que está integrada por un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y cuatro secretarios.



En relación a este tema, el diputado provincial Sergio Kneeteman adelantó a esta Agencia que la Corriente Arturo Illia propondrá el nombre del exdiputado y actual jefe de distrito Entre Ríos de Vialidad, Julián Rubio. Si bien estimó que "es posible que haya consenso", aclaró que si no lo hay presentarán "una lista propia".



Los otros sectores internos de la UCR, aunque no manifestaron su intención de presidir la Mesa, sí adelantaron que quieren formar parte de ella.



Otro de los temas sobre el que debatirán este sábado los radicales es el vinculado a la conformación de las listas para las elecciones legislativas, en el marco de la coalición con el PRO.



Desde los principales sectores internos de la UCR coinciden en que alguien de las filas del centenario partido debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales.



"Somos el único espacio de Cambiemos que renueva una diputación, en este caso la de Jorge D'Agostino, y además tenemos el mayor desarrollo territorial en la provincia, la mayor cantidad de intendentes y de legisladores provinciales. El radicalismo en Entre Ríos es la columna vertebral de Cambiemos, por lo cual está claro que debemos encabezar la lista", aseveró el integrante de la Illia Sergio Kneeteman.



"Creo que hay que echarle un poco de claridad a nuestra convicción de que la propuesta electoral de 2017 debería ser encabezada por un hombre o una mujer de la Unión Cívica Radical", dijo por su parte el líder de la Coalición Radical, Fabián Rogel.



En tanto, el diputado Alberto Rotman, del Movimiento Yrigoyenista, afirmó que su sector propondrá que "la UCR ponga el primer candidato a diputado y otro nombre entre los tres primeros lugares de la lista de postulantes a diputados", y argumentó: "Creemos que nos corresponde por territorio, por historia y por participación".



Temario



El orden del día de la convocatoria a Congreso, incluye:



-Elección de la mesa del congreso provincial: Un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y cuatro secretarios.



-Informes del Comité Provincial, de los bloques legislativos provinciales y de los representantes por el Partido ante el Congreso Nacional.



-Proyecto de Resolución: Distribución Recursos. (Art. 127° C.O.)



-Proyecto de Resolución: Modificación Art. 144 C.O.



-Conformación comisión redactora del marco político para futuras alianzas electorales. (APF)