CGT: "si el Gobierno no hace cambios se arriesga a una conflictividad mayor"

El integrante del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid afirmó que "si el Gobierno no introduce cambios" en su rumbo económico "se arriesga a un grado de conflictividad mayor hacia el futuro", al tiempo que reconoció que "siempre hubo sectores" políticos y sindicales que "apostaron a la especulación política"."No hay una moneda en el bolsillo del pueblo trabajador y sin eso no hay reactivación", sentenció el gremialista, quien también apuntó contra un sector del empresariado, al que calificó como "un potro difícil de domar".En sintonía, Héctor Daer, afirmó que la medida de fuerza lanzada por la central obrera para el 6 de abril busca que el Gobierno "mire la realidad" porque, a su juicio, está evaluando "muy mal los efectos del plan económico para la sociedad".En ese sentido, el dirigente gremial aseguró que tras la marcha del 7 de marzo el único gesto del Ejecutivo para evitar la huelga fue "postergar algunos aumentos de tarifas"."Uno lo que le dice al Gobierno es que mire la realidad, no crean lo mismo que creyó (Domingo) Cavallo en septiembre del 2001, que reafirmando un plan recesivo teníamos futuro, porque después tropezamos y los tropiezos económicos y políticos los terminan pagando los que menos tienen", dijo Daer en declaraciones formuladas a radio La Red.El dirigente del gremio de la Sanidad insistió en remarcar que desde el Gobierno "están viendo muy mal los efectos del plan económico para la sociedad", al argumentar los motivos del paro nacional definido ayer en la sede de Azopardo al 800 por el Consejo Directivo de la CGT."Ayer anunciaron una baja de desempleo que es producto de la frustración de las personas para buscar trabajo, porque esto detalló la encuesta del Indec: muchas más personas se frustraron en su intento de conseguir trabajo", analizó.En ese sentido, Schmid dijo que "el supuesto repunte (de empleo) no alcanza a recuperar la caída del empleo estrepitosa de los últimos meses". Al respecto, reprochó que según esta estadística "si uno ni siquiera tiene el dinero para ir a buscar trabajo, está computado como una persona que no sale a buscar trabajo", por lo que señaló que "no" comparte "la interpretación de los números que está haciendo el Gobierno nacional" de mejoras en el mercado laboral.Consultado acerca de si luego de la movilización del 7 de marzo la administración de Cambiemos tuvo gestos hacia los gremios para evitar el paro del 6 de abril, Daer sostuvo que "lo único que hicieron fue postergar algunos aumentos de tarifas".Y añadió que el Ejecutivo "convocó a los gremios industriales, que son los más afectados, actividades que perdieron 52.000 puestos trabajo en el 2016, y lo único que ofrecieron fue un empujoncito de coyuntura con el Repro a las actividades" pero no plantearon "conversar los temas de fondos"."Se sigue con la tesitura de que lo que no es eficiente, que cierre. La teoría de reinserción de los trabajadores en otras actividades es una fantasía muy grande", agregó.El dirigente sindical marcó que hay "una realidad incontrastable que no la ven o no la quieren ver" y cuestionó que, a contramano del discurso oficial, "hay 24.700 cargos públicos más que cuando se fue Cristina (Kirchner), aumentaron los monotributistas y cayeron los empleados en relación de dependencia".También llamó la atención acerca de que "la inversión extranjera del año pasado fue del 0,5 de PBI, la más baja de toda la región"."Fueron a España y no trajeron un peso. Cayó la inversión. Algo nos está pasando", disparó."Primero hay que entender que hay que recuperar el consumo y, segundo, que lo que consumimos no tiene que tener un mayor porcentaje que no se haga acá, porque si no seguimos erosionando y destruyendo puestos de trabajo", finalizó.