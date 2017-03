Ofrecieron un 22% de aumento a pagar en dos veces a los municipales de Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente de Concordia, Enrique Cresto recibió a los representantes gremiales de los trabajadores municipales, con quienes analizó el pedido de recomposición salarial y las pautas de trabajo del año en curso. La propuesta del municipio hasta el momento no tuvo una respuesta desde las entidades sindicales.



Del encuentro participaron Maximiliano Torres (Unión de Obreros y Empleados Municipales, UOEMC), Ivan Alalí (Sindicato Único de Empleados Municipales, SUEMC) y Pedro Pérez (Asociación Trabajadores del Estado, ATE); así como también referentes de estas organizaciones sindicales y el asesor económico del municipio Álvaro Sierra.



Cresto expuso ante los gremios una propuesta que contempla lo solicitado y responde a la realidad actual de las finanzas municipales: un 22 % de aumento respecto a los sueldos actuales, haciéndose efectivo en dos etapas (12 % en marzo y 10 % en julio).



La propuesta incluye también el aumento de las asignaciones familiares a partir de marzo, de acuerdo a los valores vigentes en la Provincia. Asimismo, se dispone elevar el mínimo de los contratos con aportes a $ 7000.- a partir de marzo y a $ 8000.- desde julio.



Cresto indicó que "esta oferta es posible por el equilibrio fiscal alcanzado en 2016, la responsabilidad y austeridad en el manejo de los recursos y las normas de ordenamiento, control y optimización del gasto que instrumenta la actual gestión municipal".



Los gremios deciden si aceptan o no la propuesta



El gremio de los empleados municipales de la ciudad de Concordia, que lidera Iván Alalí, decidió convocar a una asamblea, incluido el personal de E.D.O.S, la que se realizara este viernes 17 de marzo, a las 7 de la mañana en el corralón municipal. Allí decidirán si aceptan o no la propuesta salarial de Cresto.



El Consorcio Intermunicipal unifica las propuestas de aumentos



Los intendentes que conforman el Consorcio Intermunicipal Concordia acordaron abordar juntos está temática de común interés para todos los municipios, del mismo modo que lo hicieron a fines del año pasado con el bono que entregaron a los agentes dependientes de cada una de sus administraciones.



En este sentido, los jefes comunales coincidieron en ofrecer acuerdos similares a sus trabajadores, en consonancia con los recursos con los que cada uno cuenta. Los municipios del Departamento Concordia se constituyen así, hasta este momento, en los que ofrecen el más alto porcentaje de aumento con respecto a los demás municipios entrerrianos.