El Concejo Deliberante de Paraná analizará "propuestas ciudadanas"

Paraná El Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná se prepara para un nuevo ciclo

El parlamento de la capital entrerriana celebró este jueves 16 de marzo su segunda sesión ordinaria de 2017. En la oportunidad, el cuerpo legislativo local derivó a la "Oficina de Propuestas Ciudadanas" cuatro iniciativas ingresadas por vecinos de la ciudad y fueron remitidos a comisión los once anteproyectos aprobados por el Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná el año pasado.Según lo establece la ordenanza Nº 8752, mediante la cual se creó la "Oficina de Atención de las Propuestas Ciudadanas" en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, será competencia de dicha área "recibir todo ciudadano que integre el Municipio y receptar sus propuestas, sugerencias, proyectos, ideas, opiniones u otro/s asunto/s de interés y competencia municipal".En este marco, el cuerpo legislativo decidió que la "Oficina de Atención de las Propuestas Ciudadanas" estuviese integrada por Elsa Salazar (Cambiemos), Luis Díaz (Frente Renovador) y Cristina Sosa (Frente para la Victoria).Entre las iniciativas se encuentran la propuesta de crear la "Oficina Municipal del Alquiler" en Paraná, presentada por la "Organización de Inquilinos de Entre Ríos", y la solicitud de que "se revea la situación o motivo del cambio de nombre de calle Las Calandrias, entre Clark y Burmestein por el de Felipe Luchesi", autoría de los vecinos de calle "Las Calandrias".También se propone al Concejo Deliberante de Paraná que se nombre "Paseo Federal" al espacio verde existente en calle Artigas, entre avenida Almafuerte y Maciá de nuestra ciudad, iniciativa presentada por representantes del Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas.Por último, Osvaldo García Girard, representante de vecinos y comerciantes, solicita al Concejo Deliberante de Paraná el dictado de una ordenanza "suspendiendo por el término de 180 días la instalación de supermercados o autoservicios en la ciudad".Entre las numerosas propuestas que figuraban en el temario que analizaron los concejales se encontraban los once anteproyectos aprobados el año pasado por el parlamento estudiantil paranaense, lo cuales fueron derivados a Comisión para su estudio.A continuación se detalla el listado de dichas iniciativas y la Comisión encargada de tratarlos:-Anteproyecto solicitando mejorar las condiciones de los colectivos de nuestra ciudad para las personas con capacidades diferentes. Autoría: Escuela Secundaria N° 3 Bazán y Bustos. Comisión: Servicios Públicos.-Anteproyecto solicitando concientizar sobre el derecho de inserción laboral de las personas con discapacidad. Autoría: Escuela Privada Integral Nº 10 "Melvin Jones". Comisión: Equidad de Género.-Anteproyecto solicitando la construcción de baños públicos en Plaza 1º de Mayo de nuestra ciudad. Autoría: Escuela Secundaria D - 173 "Braulio Pérez Marcio". Comisión: Servicios Públicos.-Anteproyecto solicitando establecer nuevos espacios físicos para personas con discapacidades diferentes. Autoría: Escuela N° 16 "Del Centenario". Comisión: Equidad de Género.-Anteproyecto solicitando se dicten cursos de lengua de señas en el Centro de Integración Comunitaria (C.I.C.) de la Floresta. Autoría: Escuela Secundaria N° 28 "Nuestra Señora de Guadalupe". Comisiones: Equidad de Género, y Cultura.-Anteproyecto solicitando se establezcan "Salas de Primeros Auxilios" y "Atención de Urgencias Médicas" en locales bailables, salones de fiestas o cualquier otro tipo de espacio privado destinado a la organización de eventos festivos y/o culturales. Autoría: Escuela Privada D - 170 del Club Atlético Estudiantes. Comisiones: Legislación e Interpretación, y Salud.-Anteproyecto solicitando la instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios masculinos de nuestra ciudad. Autoría: Escuela Paraná High School D ? 182. Comisión: Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades.-Anteproyecto proponiendo participar del Concejo Deliberante Estudiantil a alumnos de los establecimientos de educación secundaria, cualquiera sea su modalidad, siempre y cuando no sean mayores de 19 años y conserven la situación de alumnos regulares durante el ciclo lectivo vigente. Autoría: Escuela Instituto Siglo XXI. Comisión: Legislación e Interpretación.-Anteproyecto proponiendo establecer una "Feria de Carreras Universitarias de la Ciudad de Paraná". Autoría: Escuela D - 35 Instituto Privado "La Salle". Comisión: Cultura.-Anteproyecto creando en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná el "Plan de Mediación en las Escuelas de Paraná". Autoría: Escuela Secundaria N° 14 "Paracao". Comisión: Cultura.-Anteproyecto estableciendo la creación de un "Punto Limpio Permanente" en plaza de las "Mujeres Entrerrianas" de nuestra ciudad. Autoría: Escuela N° 37 "Manuel Belgrano". Comisión: Medio Ambiente.Durante las deliberaciones de este jueves se aprobaron diversos proyectos de Ordenanza, Decreto, Resolución y Pedidos de Informes.Entre ellos cabe destacar el proyecto de ordenanza, presentado por los concejales María Marta Zuiani y Emanuel Gainza, mediante el cual se ratifica el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 2991 del 30/12/2014 referido al boleto compraventa del inmueble ubicado en Juan Báez 3135, destinado a la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), conforme a la ordenanza N° 9086.También se sancionó la ordenanza mediante la cual se denominó como "Cástulo Sisnero" al polideportivo del barrio "Paraná V", ubicado en calle Almirante Thomas Cochrane y Luis Sáenz Peña.El parlamento paranaense aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Juan Enrique Ríos a través del cual se declaró como "Ciudadano Destacado" alEn los fundamentos de la iniciativa, Ríos sostuvo que Grieve es "un destacado médico especialista en Clínica Médica y Terapia Intensiva, dedicado a la prevención del traumatismo craneoencefálico grave por accidente de moto en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos".Las propuestas que contaban con despacho de las distintas Comisiones serán incorporadas a la Orden del Día de la próxima sesión que celebrará el Concejo Deliberante de Paraná, a realizarse el jueves 5 de abril.