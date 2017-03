Según Ctera, el paro docente tuvo una adhesión del 75% en el país

La secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, estimó que el paro de 48 horas convocado por ese sindicato tuvo "una adhesión del 75 por ciento", mientras que fuentes de diversas administraciones provinciales indicaron que la medida tuvo un acatamiento dispar.

"Estamos en un plan de lucha que incluye paros, marchas y movilizaciones. El nivel de acatamiento varió en cada provincia, pero creo que la adhesión que tuvo la medida en el orden nacional alcanzó a más del 75 por ciento", señaló Alesso en declaraciones a la agencia Télam.



Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, contradijo estas estimaciones al afirmar que "más de la mitad de los docentes dio clases" en provincia y evaluó que la medida de fuerza decretada por Ctera contó con "un acatamiento del 42 por ciento".



En declaraciones a radio La Red, el funcionario bonaerense criticó la postura de los gremios docentes de no asistir a la reunión convocada este jueves por el Gobierno, y sostuvo que "la conciliación obligatoria está vigente".



"El que tiene vocación de diálogo no se fija tanto en el título de la reunión. La conciliación obligatoria es un recurso legal del Estado para proteger a los más vulnerables, que son los alumnos. Debe haber clases mientras continúa la negociación y creo que hay que respetar las leyes y los fallos aunque no nos gusten", señalo el ministro.



En tanto, el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, pidió que se le inicie un jury de enjuiciamiento al juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, que suspendió la vigencia de la conciliación obligatoria en el conflicto entre el gobierno y los gremios docentes.



Castello acusa al juez Arias de tener una "animosidad manifiesta" contra el actual gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.



Marcha federal

Los seis gremios docentes de la provincia de Buenos Aires realizaron este jueves una masiva marcha en La Plata para pedir a la gobernadora María Eugenia Vidal un aumento salarial que coloque "a los maestros por encima de la línea de pobreza".

"Si no hay una convocatoria a la paritaria nacional del sector la respuesta será una huelga con movilización hacia la Plaza de Mayo", aseguró en su discurso, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel.



Y en relación al plus salarial ofrecido por la mandataria, el gremialista afirmó: "El gobierno está acostumbrado a que todo se vende y todo se compra, pero la dignidad de los trabajadores no se vende".



En tanto, docentes de la Ciudad de Buenos Aires marcharon por el centro porteño en reclamo de la convocatoria de la paritaria federal por parte del gobierno nacional, en el marco del paro de 48 horas que se inició el miércoles en todo el país impulsado por Ctera y UDA.



La movilización partió a las 10.30 del cruce de la Avenida de Mayo y Piedras y se desplazó hasta la sede del ministerio de Hacienda local, ubicado en Bolívar 1, donde se desarrolló un breve acto. Los maestros estuvieron acompañados por empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Capital) que lidera Daniel Catalano, cuyo gremio realizó un paro "contra el tope salarial del 18 por ciento".



Más al sur, los gremios docentes de Neuquén y Río Negro anunciaron este jueves al mediodía, en una rueda de prensa conjunta, la adhesión al paro de 48 horas declarado por la CTERA los días 21 y 22 de marzo próximos y su participación en la marcha federal a Plaza de Mayo, en Buenos Aires.



También sumó su apoyo el sindicato de Docentes Privados de Neuquén (SADOP) al convocar a sus afiliados al paro y a la marcha en demanda de la paritaria nacional.



En tanto que la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) resolvió extender el paro de 48 horas hasta el jueves 23 de marzo, inclusive, en reclamo de la paritaria nacional y por la recomposición de salarios.



El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, anunció que este viernes hará un nuevo ofrecimiento en la paritaria estatal y afirmó que no aplicará descuentos a los docentes que adhieren al paro, que, según estimaciones oficiales, tuvo una adhesión del 35 por ciento.



El ministro de educación del Chubut, Gustavo Castán, aseguró que "la medida de fuerza convocada por el gremio docente tuvo un acatamiento de apenas un 9 por ciento. "Esta es una cifra que confirma lo que muchas veces expresó el gobernador (Mario) Das Neves con respecto a que en la provincia no hay ánimo de paro", apuntó el funcionario.



No obstante, Das Neves, calificó como un "disparate" la propuesta de Vidal de premiar con el pago de 1.000 pesos a aquellos docentes que no se adhirieron a los paros.



En Catamarca, los gremios aseguraron que la medida se cumplió con un 96 por ciento de adhesión", al tiempo que desde el Ministerio de Educación, relativizaron la cifra aportada por los sindicatos.