Gremios estatales rechazaron nueva propuesta de mejora salarial

Este jueves, en la Secretaría de Trabajo de la provincia, se realizó la cuarta reunión en el marco de la paritaria salarial entre los gremios estatales ATE y UPCN y el gobierno provincial.Según pudo saber, autoridades provinciales hicieron una nueva propuesta para mejorar el salario de los trabajadores, pero la misma fue rechazada de inmediato por los representantes gremiales.Dicha propuesta consistía en unAl respecto, Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), indicó aque esta nueva oferta del Gobierno "no cubre las expectativas para analizarlo con los trabajadores", y agregó que "se está produciendo un desgaste muy grande. La propuesta no se puede analizar porque genera más incertidumbre".En tal sentido, aclaró que ese porcentaje del 5 por ciento "no su suma al 18 por ciento" ya ofrecido y es por ello que fue rechazado dicho pago compensatorio.Por su parte, Carina Domínguez, de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), afirmó tras el encuentro que "nos vamos con un sabor amargo. Trajeron una modificación, el pago de una en concepto de recupero salarial de 2016, pero lo hemos rechazado. No nos vamos conformes".Tras ello, aclaró que "la paritaria sigue abierta, hay voluntad de diálogo, pero es complicado ir avanzando porque están cerrando los tiempos de litigación", dijo Domínguez y recordó la movilización que el gremio realizará el 29 de marzo.Las partes acordaron un