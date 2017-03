El gobernador Bordet reunió a su gabinete en Gualeguaychú

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Nuestra gestión no se caracteriza por atarse a dogmas o verdades reveladas, sino que todo es discutible y perfectible. Entendemos que cuando representamos en funciones públicas somos falibles. En la búsqueda de acuerdos y consensos seguiremos trabajando para poder llegar con soluciones a planteos que los vecinos tienen todos los días", afirmó el gobernador Gustavo Bordet al presidir este jueves en Gualeguaychú una reunión de trabajo conjunto entre los gabinetes provincial y local.



"Salimos con todo el gabinete para articular políticas públicas, ponernos de acuerdo en los grande objetivos que compartimos con los municipios entrerrianos. Y fundamentalmente consolidar redes y lazos de confianza y entendimiento entre los funcionarios municipales y provinciales", destacó el mandatario durante la apertura de la jornada junto al intendente Martín Piaggio.



También adelantó que se están "analizando y viendo otras obras trascendentes al momento de recuperar identidades y patrimonios culturales como la puesta en valor de la casa de Fray Mocho donde, en un esfuerzo conjunto entre provincia y municipio, se trabajará en ello porque esto hace a la identidad de Gualeguaychú y de la provincia rescatando el acervo cultural", manifestó el gobernador.



La casa del periodista y poeta Fray Mocho se transformará en un espacio cultural e histórico en el que serán expuestas obras de artistas entrerrianos. La obra será financiada por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Cultura y Comunicación. Luego de la reunión de trabajo Bordet visitó la casa de Fray Mocho junto al intendente, el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; y el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto.



Bordet sostuvo que los objetivos de la jornada de trabajo tienen que ver "con solucionar emergencias que se presentan intempestivamente, pero también hay que pensar en que en el futuro no vuelvan a sucederse hechos de la misma naturaleza".



"Por eso, saludo y felicito al intendente porque con fondos propios, fondos municipales, hace la compra de estos generadores que posibilitarán asegurar la provisión del agua potable y corriente que es el principal alimento que consumimos los seres humanos cuando haya falla en el sistema eléctrico. Es decir, se trabaja en la emergencia, pero también se trabaja previendo para el futuro. Esto habla siempre de una correcta asignación de los recursos para poder trabajar justamente en la garantía de proveer servicios esenciales".



Bordet hacía referencia al decreto municipal que autoriza el llamado a licitación para la adquisición de tres equipos de generación de energía eléctrica trifásica, destinados a suplir la falta de suministro eléctrico eventual por parte de la distribuidora de agua potable.



"Estas son las grandes cosas que nos convocan y en los matices que podemos vernos diferentes con el gobierno nacional o con gobiernos municipales. Hay cosas que son superadoras a todas que es el poder llegar con las soluciones a planteos que los vecinos tienen todos los días", precisó el mandatario.



En tanto, remarcó que "esta reunión no es un acto protocolar ni una visita de cortesía, sino una reunión de trabajo que estamos dejando abierta porque se quedarán los equipos de trabajo para ponerse de acuerdo en esta agenda que se comenzó en 2016".



Además, destacó el acuerdo y avance en "obras que son determinantes y trascendentes para la ciudad", como la obra de "desagües pluviales que nos planteó el intendente como prioritario, habilitar definitivamente la planta de tratamiento de efluentes en el parque industrial de Gualeguaychú, o el hospital del Bicentenario que, con el gobierno nacional, se acordó con las acciones para terminar definitivamente la obra en el transcurso de este 2017".



En ese sentido, recordó que ya se había hecho una jornada de este tipo en Gualeguaychú,y que "estamos retomando esta agenda que se empezó a delinear desde un comienzo con el intendente Piaggio para desarrollar un plan de acción que permita, a través de los distintos gobiernos, tanto Nación, provincia y municipio, encontrar la solución a múltiples y diversos problemas que se presentan en las ciudades. A su vez también, poder articular con la sociedad civil y poder tener esa misma interacción con las organizaciones gubernamentales y los vecinos".



"Podemos tener miradas diferentes pero en los grandes objetivos siempre estaremos de acuerdo. Esto es lo importante. La capacidad para dialogar y generar consensos que es lo que la sociedad nos está demandando a quienes tenemos responsabilidad de gobierno. En ese camino siempre estaremos trabajando", señaló Bordet.



Acompañaron al gobernador en la apertura los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Luis Benedetto; de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Producción, Carlos Schepens; de Turismo, Adrián Fuertes, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider. Estuvieron también los legisladores Juan José Bahillo, Sergio Kneeteman, Nicolás Matiauda y Leticia Angerosa, además de concejales y funcionarios.



Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dio la bienvenida a los presentes y expresó: "Son momentos muy propicios para afianzar los vínculos, trabajar de forma conjunta y desarrollarlos con análisis crítico y con muchísimo deseo de poder seguir creciendo", sostuvo el intendente.



"Estamos deseosos de compartir una jornada de trabajo y poder recorrer algunas obras que están en pleno curso en nuestra ciudad, y de esa manera, acercarnos un poco al deseo que se concluyan y que nos propicien el terreno para seguir creciendo. Hemos repasado con el gobernador los grandes desafíos que tenemos para el futuro y que lo venimos trabajando de forma conjunta con nuestros legisladores y planificando con nuestro equipo de trabajo municipal", detalló.



"Es nuestro gran deseo ser actores protagónicos, ser parte y poner nuestro sacrificio y colaboración. Que este encuentro sea el puntapié para los próximos trabajos en este 2017", concluyó.