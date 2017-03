Tras fuerte reclamo, la CGT lanzó un paro nacional para el 6 de abril

El triunvirato de la CGT integrado por Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer anunció hoy que el primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri será el próximo 6 de abril por 24 horas y "sin asistencia a los puestos de trabajo"."Por unanimidad, este Consejo Directivo ha determinado el paro general para el 6 de abril", señaló Acuña en conferencia de prensa en la sede de la central en Azopardo al 800, tras un encuentro de la cúpula de la CGT.De esta forma, los dirigentes sindicales lanzaron finalmente la fecha de la medida de fuerza, luego de los incidentes que tuvieron lugar la semana pasada tras un acto en el centro porteño."El paro no soluciona el problema de los trabajadores, el problema lo tienen que solucionar ellos, que son el gobierno", recalcó Acuña, al responder a las críticas de la Casa Rosada.Schmid, a la vez, señaló que durante la movilización a las puertas del Ministerio de Producción del martes de la semana pasada quedó demostrado un "contundente malestar generalizado que la CGT intenta interpretar".El dirigente gremial afirmó que "hay una tarea pendiente" con los reclamos que expone la CGT "en el Congreso" y en "el Poder Ejecutivo y la economía", y advirtió: "Nosotros no fuimos votados por la ciudadanía. Ellos han sido votados para darle respuesta a la ciudadanía".A su turno, Daer señaló que "el Gobierno no tomó la nota que debería tomar de la movilización" de la semana pasada."Queremos que el plan económico nos incluya a todos. Ya nos hemos manifestado en una solicitada el domingo, donde planteamos la interpelación al poder, por eso, vamos a parar el día 6 de abril por 24 horas y vamos a generar debate en toda la sociedad", indicó el sindicalista y diputado nacional.