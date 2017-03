Incorporan nuevos tramos al transporte escolar rural

Las autoridades del Becario mantuvieron este miércoles una reunión con los transportistas del departamento Concordia, para evacuar dudas sobre lo que será el pliego de la licitación, que se concretará en 15 o 20 días.



La directora del Instituto Becario Provincial, Mayda Cresto adelantó que "el plazo de licitación será para dos años con la posibilidad de prórroga de un año si se presta un buen servicio". También se fijaron los nuevos montos que serán de 15 pesos hasta 24 asientos y de 20 pesos más de 24 asientos, durante el 2017; y durante el 2018 de 20 pesos hasta 24 asientos y 26 pesos más de 24 asientos. "Y se establecerá una cláusula de ajuste en la licitación que va a ir en el contrato para ese tercer año de prórroga", añadió la funcionaria. Hasta el año pasado, los montos eran de 11 y 15 pesos.



El año pasado, cuando el Becario se hizo cargo del servicio, "apuntamos más a lo que es la administración, el control, a terminar con los abusos de los distintos sectores, ya que estaba muy distorsionado el sistema tras más de 15 años sin controles. Luego de todo ese trabajo, de verificar tramo por tramo, salir a recorrer con ellos, con un GPS, se logró un ahorro de 8 millones de pesos, que es lo que nos va a permitir este año incorporar 16 tramos más en departamentos como Villaguay, La Paz, Tala, Nogoyá, que tienen mucha zona rural, están muy olvidados, y no tenían el transporte", explicó.



También recordó que durante las reuniones realizadas el año pasado, en esta misma época, la principal preocupación de los transportistas era "cómo se iba a pagar el atraso de seis meses que había. Este año arrancamos con cero deuda, cobraron el 31 de diciembre lo correspondiente a ese mes y arrancamos el recuperatorio de febrero sin deudas".



Por eso, Cresto destacó la importancia de la organización y el control. "Cada uno puso lo que tenía que poner y este año podemos avanzar con la licitación, que hace 15 años que no se llama a licitación y con la posibilidad no sólo de que el Estado va a garantizar para tres años el transporte a más de 9 mil niños, sino que además ellos como empresarios podrán prever a tres años que la empresa crezca, comprar más unidades", con la garantía de un contrato. (APF)