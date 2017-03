La CGT se reúne para fijar la fecha del paro general

Los dirigentes cegetistas, encabezados por el triunvirato que integran Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, fijarán la fecha de la medida de fuerza, que podría ser el jueves 6.



Los propios referentes de la central obrera ya confirmaron en los últimos días que la convocatoria al paro es "irreversible", con lo cual desestimaron que el Gobierno pueda posponerlo con negociaciones de último momento.



Después de varias idas y vueltas a raíz de las fuertes diferencias entre las corrientes internas de la CGT, unas más "dialoguistas" con el Gobierno y otras más "combativas", la central avanzará con el paro ante la falta de resultados en sus reclamos a la Casa Rosada y el no cumplimiento de la reactivación económica que pregona el oficialismo.



En la previa a la reunión, un integrante del triunvirato admitió en diálogo con NA "dificultades en el funcionamiento" de la conducción tripartita, al considerar que "tener un mismo enfoque sobre las cosas no es sencillo", pero remarcó que no llegan debilitados a la jornada de anuncio del paro.



"No es conveniente dejar este esquema de conducción", enfatizó el referente cegetista, al rechazar las versiones que indican que el triunvirato estaría perdiendo adeptos dentro de la propia central.



Consultado sobre las reuniones que mantuvo el Gobierno con gremios industriales para analizar paliativos para los respectivos sectores, consideró que sectores del macrismo "están intentando debilitar al triunvirato, convocando a negociar por separado y aprovechando las dificultades internas de la CGT".



Por otro lado, manifestó malestar por el anticipo que hizo la CTA de llamar a un paro general para el 30 de este mes como estrategia para presionar a la CGT, aunque no se descarta que finalmente ambas medidas de fuerza se unifiquen.



Al evaluar el estado de situación en el que la CGT irá a la huelga, el dirigente remarcó que "son muchos los errores que cometieron en el Gobierno" y subrayó que "no hay moneda en el bolsillo de la gente porque los resultados económicos de Cambiemos no aparecen y si eso pasa es por un error estratégico del Gobierno".



"Si el Gobierno tiene que destinar dinero a las organizaciones sociales, entonces la política económica no está funcionando. Muestran una gran velocidad para atender demandas de sectores concentrados y una muy lenta para los trabajadores, entonces que se banquen que los tilden de Gobierno para ricos", advirtió el dirigente.



Además de hacer hincapié en sus diferencias con la Rosada, este dirigente también remarcó sus disidencias con el kirchnerismo, al dejar en claro que el espacio que lidera la expresidenta deberá ser "capaz de construir en el Congreso como frente opositor" y que la CGT "no se va a dejar utilizar" por esa fuerza que brega por realizar una dura oposición al macrismo.