Bullrich: Protestas piqueteras "buscan generar sensación de ingobernabilidad"

"La decisión de poner al gobierno en una situación de jaque permanente es una decisión política muy fuerte que tomaron grupos políticos y sociales. Es un continuo, no paran y esto tiene un sentido: quieren intentar generarle al gobierno una sensación de ingobernabilidad", dijo la ministra Bullrich en declaraciones a radio La Red.



Bullrich precisó que se destinaron 2.000 miembros de fuerzas federales para actuar en la autopista del Oeste, la Panamericana, el Puente Pueyrredón y otros accesos, que fueron cortados este miércoles en el marco de una jornada de protesta del triunvirato piquetero que conforman Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.



Además Bullrich planteó que las organizaciones sociales "quieren dejar sin seguridad a todo el mundo" ya que "tenemos situaciones de inseguridad muy fuertes pero tenemos que poner a la policía en estas movilizaciones".



"Esto cansa a muchísima gente pero también tenemos que tomar decisiones, no podemos dejar al país sin seguridad", sostuvo.



La ministra arremetió contra las agrupaciones sociales, al señalar que "lo único que quieren hacer es poner en jaque al gobierno pero no lo van a lograr" y dijo que dirigentes como Emilio Pérsico o Daniel Menéndez "son miembros activos del gobierno anterior que no acepta la realidad de que ya no gobiernan, y no nos van a imponer un plan de gobierno".



Dijo además que la actual situación social es "producto del modelo populista que vivimos en la Argentina", que ahora "estamos saliendo" y se preguntó: "¿por qué no nos tienen paciencia?".



"Hay una situación social en Argentina que está siendo atendida. Tienen la posibilidad de sentarse con funcionarios de Acción Social o Trabajo", dijo y cargo específicamente contra Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, de quien dijo que "llega a fin de mes siete veces, no una".