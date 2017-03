El acatamiento fue "muy alto" dijo Ctera, tras primera jornada de paro nacional

Ctera afirmó que el acatamiento fue "de un 90 por ciento".

"El paro tuvo un acatamiento muy alto, en torno al 90 por

ciento", sostuvo en declaraciones a NA la secretaria general de

Ctera, Sonia Alesso.



La dirigente destacó específicamente las movidas que

realizaron durante la jornada los decentes de todo el país,

como por ejemplo varias charlas de concientización "sobre la

defensa de la educación pública".



La única diferencia con la medida de fuerza que paralizó los

primeros días de clases de los alumnos de todo el país, el

lunes 6 de marzo, es que los docentes privados del Sadop no se

sumaron esta vez.



El paro continuará este jueves y tendrá un nuevo capítulo,

el martes 21 y el miércoles 22, con lo cual la próxima semana

tendrá otra vez pocos días de clases, ya que además el viernes

24 será feriado nacional por el Día de la Memoria.



"Hay un ausente en esta discusión que es el ministro de

Educación de la Nación (Esteban Bullrich) que no contesta, no

dice por qué no se convoca a la paritaria nacional como el año

pasado y las clases comenzaron con normalidad", insistió

Alesso en declaraciones a radio Milenium.

NA