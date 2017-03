Senado: los bloques coincidieron en necesidad de "provincializar" Salto Grande

De tal manera lo plantea el proyecto de ley presentado por el senador Ángel Giano, junto a los senadores del bloque FPV y el senador Exequiel Blanco del bloque Jusicialista Todos por Tala.



El proyecto de "Soberanía Energética" ? que encomienda al Poder Ejecutivo provincial, al poder Legislativo provincial y nacional la realización de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto ? obtuvo la adhesión de todos los bloques del Senado este miércoles.



Pese a haberse manifestado anteriormente en contra de la iniciativa, los Legisladores de Cambiemos, decidieron acompañar el espíritu del proyecto que "declara que los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación, corresponden al dominio originario del Estado Entrerriano conforme las previsiones constitucionales del orden nacional y provincial".



"Hemos sido muy rigurosos en la redacción y en la técnica legislativa ya que el proyecto solo 'encomienda' las gestiones para el reconocimiento del derecho de propiedad, no solo de los recursos naturales, en este caso el río Uruguay -tal como lo establecen las Constituciones Nacional y Provincial- sino también de lo que se produce por el uso del recurso natural, es decir la energía y del complejo que es el que la produce", explicó Giano en la oportunidad.



Además el concordiense, junto al senador Lucas Larrarte, argumentó sobre la fuerza jurídica que tendría este proyecto de 'ley declarativa', si contara con el apoyo de todas las fuerzas políticas para gestionar no solo la propiedad de la represa, sino también la energía, como ya sucediera en otros momentos de este proceso histórico en torno a los recursos y a Salto Grande.



En virtud del reclamo del Bloque Cambiemos respecto a la forma del proyecto de ley de soberanía energética a la que calificaron como "poco diplomática", Giano sostuvo que "no es antojadizo, ni es violento peticionar ante el gobierno nacional, sino que es el estricto reconocimiento de nuestros derechos, pero además ? dijo- en el texto de la ley, solo 'encomendamos' las gestiones ante Nación".



Y añadió: "La soberanía energética se plantea -como corresponde a cualquier otra provincia ya sea gasífera, minera, petrolera- la provincia tiene derechos sobre sus recursos".



"Esta ley declarativa es para beneficio de las y los entrerrianos, haciendo valer nuestros derechos y el federalismo en función del crecimiento y desarrollo de la región", finalizó Giano según se informó. (APF).