En Corrientes descuentan 2000 pesos a docentes que adhieren a los paros

El Gobierno de Corrientes aplicó un descuento de 2.000 pesos a docentes que se plegaron al paro.

La quita llegó un día después de que el Ministerio de Hacienda provincial anunciara que el refuerzo salarial pasaba de 1.300 a 2.000 pesos mensuales, en el marco de una recomposición que elevó los sueldos públicos un 18 por ciento.



El Frente Docente dijo que la medida del gobierno de Ricardo Colombi desconoce la "legalidad de la huelga", a pesar de que las entidades sindicales cumplieron con la normativa.

Consideraron que se trata de una "extorsión" para disuadir a los docentes de no seguir protestando.



También advirtieron que el descuento del plus se produjo "sin criterio técnico, ya que no resulta proporcional a los ingresos de cada maestro y "se aplica sobre un adicional en negro, que viola con flagrancia cada una de las normas laborales que regulan la configuración del salario en la Argentina".

Por un día de paro el docente sufrió una reducción salarial de 2.000 pesos a pesar de que el monto global de sus ingresos mensuales (plus incluido) no supera los 14.000, con lo cual se aplicó un descuento equivalente a 4 ó 5 días de trabajo.



En estado de alerta, el Frente Docente compuesto por los seis gremios correntinos se reunió para ratificar el reclamo de un aumento "acorde con la inflación" a través de "paritarias urgentes", a la vez que exigieron la devolución del plus.