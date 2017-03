El Ejecutivo municipal de Paraná ofreció un 18% en tres cuotas a los gremios

El Ejecutivo municipal de Paraná se reunió en paritarias con los gremios SUOYEM, Obras Sanitarias, ATE municipal y APS. En el encuentro, la comuna ofreció un 18% de aumento a pagar en tres cuotas y se pasó a cuarto intermedio hasta el lunes a las 10.



"Ofrecimos un aumento del 18% escalonado en tres cuotas y condicionado a una cláusula de gatillo de que si se aumenta la inflación medida a través del Indec, aumentaría el sueldo", confirmó a Elonce TV, el asesor legal y técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli.



"Los gremios tenían otra expectativas y me parece bien que los gremios defiendan a su sector pero les pedimos que valoren el esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo en relación a lo que cobraron el año pasado y a lo que les ofrecimos", argumentó el funcionario municipal,



"El Ejecutivo reconoce que los salarios están por debajo de lo que debería cobrar un municipal, comparado con otras provincias", reconoció Rolandelli, al tiempo que rememoró: "Se les explicó cuál es la real situación, que el empleado municipal viene sufriendo un deterioro en su salario desde hace dos gestiones anteriores a la nuestra. Y nosotros hace 15 meses que estamos en el Gobierno, y los empleados ya tuvieron un aumento salarial del 42%, uno de los incrementos más grandes del país al igual que Camioneros". ATE y SUOYEM rechazaron la propuesta del Ejecutivo "La rechazamos por ser, no solo insuficiente, sino que es una bofetada a los trabajadores el seguir ofreciéndoles el 18% en tres cuotas, la misma a nivel provincial y nacional", argumentó a Elonce TV, Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos.



Según comentaron, desde ATE ofrecieron una "propuesta integral con un aumento del 38% y un 15% de mínimo garantizado para todos los trabajadores".



"Entregamos un petitorio que plasma todas las necesidades de los trabajadores a seguir discutiendo en el año porque el municipal necesita tener previsibilidad de trabajo", argumentó Muntes.



Finalmente, el sindicalista subrayó que "hasta tanto, no tengamos convenios colectivos de trabajo en los municipios, pedimos que se tome el que tenemos en la provincia".



En tanto, Darío Fernández SUOYEM, también coincidió en declarar "insuficiente a la propuesta del Ejecutivo"; de igual manera, la bajarán a las bases para que sea analizada por los trabajadores.



"Nos vamos disconformes porque no es lo que esperábamos pero esperaremos hasta el lunes porque se irán acortando los plazos para las liquidaciones", cerró. Elonce.com