Florencia Kirchner denunció al titular del Banco Central

La hija de la ex presidenta denunció ante la Justicia al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, violación de secretos y falsificación de documentos públicos.



En la denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, la hija de la ex mandataria acusa al titular del BCRA de utilizar "recursos humanos y materiales destinados a fines públicos para atacar a una persona por el solo hecho de ser hija de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner".



Para eso, se basó en el contenido de una nota publicada el miércoles pasado por el diario Página/12, bajo el título "¿Y con ésta qué hacemos?", en la que se hizo referencia a una supuesta reunión de directores y gerentes de la entidad en la que Sturzenegger "habría exhibido una diapositiva de Powerpoint que contenía una fotografía de la suscripta y el interrogante '¿y con ésta qué hacemos?'", según la denuncia.



"Se trata de un hecho de una inusitada gravedad institucional, el cual se inscribe dentro de la campaña de persecución política, judicial y mediática que vengo padeciendo junto con mi familia desde el 10 de diciembre del año 2015, cuando asumiera la Presidencia de la Nación el Ingeniero Mauricio Macri", señala el texto de la denuncia presentada esta mañana en los Tribunales Federales de Comodoro Py.



Allí, Florencia Kirchner, quien la semana pasada debió prestar declaración indagatoria -al igual que su hermano, Máximo, y su madre, la ex mandataria- en el marco de la causa Los Sauces, cuestionó a Sturzenegger por entender que "en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de recursos humanos y materiales" del BCRA, "estaría persiguiendo la fabricación artificiosa de denuncias penales o expedientes administrativos con fines totalmente espurios e ilegítimos".



"¿Cómo puede ser que funcionarios públicos que ni siquiera conozco, me hostiguen y hagan de mi persona tema de reunión, nada menos que del Banco Central de la República Argentina? ¿Qué tengo que ver yo con esa institución? ¿En qué clase de país nos quieren hacer vivir?", señaló Florencia Kirchner en la denuncia, cuyo contenido fue difundido este mediodía a través de las redes sociales por Cristina Fernández de Kirchner.



Como es de rigor, su presentación deberá ser analizada por un representante del Ministerio Público Fiscal y, luego de emitido un dictamen, quedará a consideración del juez federal Luis Rodríguez.



Entre otras medidas, Florencia Kirchner pide que "se cite de manera urgente a prestar declaración testimonial" a Pedro Biscay, integrante del directorio del Banco Central, "a fin de que informe cuanto supiere en relación al hecho denunciado, así como también para que se sirva aportar toda la documentación que pudiere obrar en su poder".