"Si el gobernador nos convoca estaremos firmes", dijeron desde AMET

Carlos Varela, el secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en Entre Ríos, valoró las declaraciones del gobernador, Gustavo Bordet, quien en la víspera anunció que se estudian alternativas para mejorar los salarios.

"Estamos esperando y deseando una contrapropuesta, porque no hemos sido formados para estar en conflicto, sino para ser docentes y estar dentro de las aulas", dijo el dirigente a Elonce TV.

Y enseguida enfatizó: "Bienvenido sea. Si el gobernador nos convoca estaremos firmes, escuchando, deseosos de que la propuesta sea superadora y que podamos tener un ciclo lectivo auspicioso de aquí en adelante", señaló Varela.



Por otra parte, Varela manifestó que CTERA determinó el viernes un paro de 48 horas, el cual "no fue consensuado con el resto de los gremios y en especial, con el Frente Gremial Nacional que se había formado con los sindicatos docentes".

Es por eso que AMET "no tuvo otra alternativa que convocar en forma urgente a un congreso general de secretario generales" que se realizaba este mediodía para definir si el gremio de los docentes técnicos se sumaba a la huelga promovida por CTERA para este miércoles y jueves, como también las 48 horas de para la próxima semana.



Al respecto, Varela sostuvo que por "estas horas lo están definiendo los secretarios generales de las provincias".

En cuanto a la situación de AMET en la provincia, el secretario adjunto del gremio de los docentes técnicos, señaló a Elonce TV que "en Entre Ríos, tenemos un mandato de las bases a adherir a todas las medidas de fuerza que disponga el frente nacional", dijo y agregó que por eso, se espera la resolución del Congreso extraordinario. Elonce.com