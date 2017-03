Hebe de Bonafinni estará en Paraná por las actividades por el Mes de la Memoria

En el marco del Mes de la Memoria se concretan diferentes actividades organizadas por el gobierno provincial. En el Museo Provincial de Bellas Artes, integrantes del colectivo artístico Grupo Humano, tomaron el pasado jueves las huellas de los pies de exdetenidos que durante la última dictadura cívico militar estuvieron presos en ese lugar. Las huellas servirán para una intervención que el grupo realizará el día 23 de marzo en la plaza Alvear en el marco de una Vigilia Cultural por la Memoria organizada por la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos.



El secretario de Cultura, Faustino Schiavoni, comentó que se está llevando a cabo una nutrida agenda de actividades, organizadas desde diferentes organismos del Estado provincial," que venimos trabajando juntos para seguir haciendo memoria sobre lo que no queremos Nunca Más".



"La consigna de las actividades es Memoria y democracia, siempre, porque la salud de nuestra democracia depende siempre de que no olvidemos nuestra historia, lo que somos y de dónde venimos. Desde la Secretaría de Cultura hemos organizado, entre otras cosas, una vigilia con expresiones artísticas para esperar el 24 de marzo en la calle, con mensajes de compromiso y reflexión, respetando la movilización que se realiza ese día y que no es de ningún gobierno, es del pueblo".



Además del secretario de Cultura, Faustino Schiavoni, estuvieron presentes en la actividad, el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano y el titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens y la directora del museo provincial de Bellas Artes, Marcela Canalis.



La Vigilia Cultural por la Memoria se realizará el día 23 de marzo en la plaza Alvear de Paraná, donde a través de un programa de radio, charlas, canciones, música, danza, stencil y otras intervenciones artísticas se desarrollará un día que invitará a la reflexión. Además, ya se encuentran vigentes distintas muestras en espacios de organismos provinciales y desde esta semana comenzarán un extenso programa de actividades relacionadas al Mes de la Memoria.



Se destaca entre la agenda una charla de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafinni, el inicio de Jóvenes x la Memoria y la realización de Música por la Identidad, así como la Vigilia Cultural y una Maratón por la Memoria. También habrá cine y memoria sobre el Terrorismo de Estado y mate debate para charla con excombatientes de Malvinas. La mayoría de las muestras recupera expresiones artísticas sobre la dictadura, así como documentos y otras piezas del patrimonio entrerriano que aportan a la construcción de ese pasado reciente, incluyendo también la causa Malvinas.





Inamovible Resistencia



La intervención que realizará el colectivo artístico Grupo Humano se titula "Inamovible Resistencia" y trabajará con objetos tridimensionales de yeso en forma de "pies" los cuales serán realizados tomando el molde de ex presos políticos e integrantes del grupo. Durante la vigilia del 23 de marzo estarán expuestos en la plaza Alvear y se invitará a la ciudadanía a intervenirlos con acrílicos y fibras, para ser parte luego de la marcha del día 24. Agenda de actividades Muestras ya habilitadas



- Muestra "La vuelta al mundo en un barco de amor".



Sala "Madres entrerrianas" del Registro Único de la Verdad



De lunes a viernes de 8 a 13.





- Muestra de tapas de diarios de diferentes lugares de la provincia del 24 de marzo de 1976 y otras fechas relacionadas con desaparecidos entrerrianos. Disponible durante el mes de Marzo. También se realizará con este material una muestra en la Plaza Alvear el 23 de marzo.



Archivo General de la Provincia - Paraná.



Organiza: Archivo General de la Provincia de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.





- Muestra de libros y revistas prohibidos durante la dictadura cívico - militar de 1976-1983.



Biblioteca Provincial - Paraná.



Organiza: Biblioteca Provincial de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.





Próximas actividades



- 15 de marzo a las 20: Inauguración de la muestra "Ausencias". Presentación del Certamen de Dibujo Pañuelos Blancos destinado a estudiantes de escuelas primarias (de la ciudad) y del Concurso de Cuentos Cortos Pañuelos Blancos destinado a estudiantes de escuelas secundarias (de la ciudad).



Casa de la Cultura - Gualeguaychú.



Organiza: Área de DDHH de la Municipalidad de Gualeguaychú y Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.





- 17 de marzo a las 20: Charla de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafinni, en el marco de los 40 años de la entidad.



Desde las 18: Muestra "La vuelta al mundo en un barco de amor".



Facultad de Trabajo Social - Paraná



Organiza: Registro Único de la Verdad de la Subsecretaría de Derechos Humanos.





- (Fecha a confirmar): Lanzamiento 1ra etapa de Jóvenes x la Memoria. Octava edición.



Reunión informativa con docentes tutores de toda la provincia.



Organiza: H.I.J.O.S. Paraná; Subsecretaría de Derechos Humanos; AGMER Central; FHAyCS de UADER; Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva (CGE); Coordinación de Organizaciones Estudiantiles del Consejo General de Educación; Secretaría de Cultura de Entre Ríos; Municipios.





- (Día a confirmar): Intervención de un ex detenido, Guillermo Hennekens en la vereda del Museo de Bellas Artes para señalizar el lugar como Centro Clandestino de Detención.



Museo Provincial de Bellas Artes ? Paraná.



Organiza: Museo Provincial de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura.





- 19 de marzo a las 21: Música x la Identidad. Entrada libre y gratuita.



La Vieja Usina - Paraná



Organiza: H.I.J.O.S. Paraná y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, con el apoyo del Centro Cultural y de Convenciones "La Vieja Usina" de la Secretaría de Cultura.





- 20 de marzo: Inauguración de la exposición "Dictadura, Memoria y Resistencia" 1976-1983 7 años 8 meses y 16 días de oscuridad.



Plaza Mansilla y Museo de Casa de Gobierno.



Organiza: Museo de Casa de Gobierno - Secretaría de Cultura y Registro Único de la Verdad - Subsecretaría de Derechos Humanos.





- 20 de marzo: Cine y Memoria. Encuentros con escuelas que tienen como objetivo el intercambio sobre el eje Terrorismo de Estado.



La Vieja Usina - Paraná.



Organiza: Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE e Instituto Audiovisual de la Secretaría de Cultura.





- 20 de marzo: Taller en torno al eje Dictadura Cívico-Militar.



Escuela Normal de Cerrito.



Organiza: Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE.





- 21 de marzo a las 19: Playón Deportivo "Fernando Gabriel Piérola".



Nombramiento del espacio deportivo municipal ubicado en calle Artigas entre Crisólogo Larralde y calle 1631 de Paraná.



Organiza: Honorable Concejo Deliberante de Paraná y Subsecretaría de Derechos Humanos.





- 22 de marzo: Presentación de la obra de Teatro "El nombre" (seleccionada en el Entro Provincial de Teatro) y charla a cargo de Francisco Senegaglia.



Sede UADER - Chajarí.



Organiza: Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Sede local de Uader.





- 22 de marzo a las 10: Proyección del documental "Un artista sin punto ni final" del director Lucas Rosales, en homenaje a Nicolás Pasarella.



Salón del Bicentenario ? Concordia



Organiza: Mesa de Trabajo de la Casa del Bicentenario y la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos.





- 23 de marzo: Vigilia Cultural x la Memoria



Calle Buenos Aires y Plaza Alvear



Organiza: Secretaría de Cultura.



Participan: Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), Radio UNER, Subsecretaría de Derechos Humanos - Registro Único de la Verdad, Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE.





- 23 de marzo: Habilitación de la muestra de Rubén Sosa



Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez - Paraná.



Organiza: Museo de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura y Área de Derechos Humanos de UADER.





- 23 de marzo: Inauguración de la Muestra ¿Qué perdimos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983?



Museo Histórico de Entre Ríos - Paraná



Organiza: Museo Histórico de Entre Ríos de la Secretaría de Cultura.





- 23 de marzo a las 10 y las 21: "Plan Reservado" de Teatro del Bardo. Invitación abierta a escuelas.



La Vieja Usina - Paraná.



Organiza: Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE y Asociación civil de Teatro del Bardo.





- 23 de marzo al 1 de abril: Instalación audiovisual sobre Madres de Plaza de Mayo.



Museo Histórico de Entre Ríos - Paraná.



Organiza: Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE y la Subsecretaría de Derechos Humanos con el apoyo del Museo Histórico de Entre Ríos de la Secretaría de Cutura.





- Desde el 24 de marzo: Muestra patrimonial, LA MEMORIA SOBRE PAPEL, dibujos y grabados alegóricos al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



Museo Provincial de Dibujo y Grabado Artemio Alisio (Concepción del Uruguay).



Organiza: Museo Artemio Alisio de la Secretaría de Cultura.





- 24 de marzo a las 10: Acto oficial.



Plazoleta de los Derechos Humanos - Concepción del Uruguay.



Organiza: Municipalidad de Concepción del Uruguay - Dirección de Derechos Humanos.





- 25 de marzo a las 16.30: Maratón por la Memoria



Partida desde Plaza Urquiza - Concordia.



Organiza: H.I.J.O.S. Concordia, Municipalidad de Concordia y Gobierno de Entre Ríos.





- 27 de marzo a las 10: Inauguración de la muestra Gaucho Rivero vinculada a la conmemoración de los 35 años del conflicto bélico de Malvinas. Proyección de 30 miradas sobre Malvinas INCAA. Disponible hasta el 3 de abril.



Organiza: Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE en conjunto con el Instituto Audiovisual de Entre Ríos.



Salón y hall del CGE - Paraná.





- 27 de marzo a las 20: Cine y Memoria.



Proyección en la explanada de Casa de Gobierno - Paraná.



Organiza: Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE e Instituto Audiovisual de la Secretaría de Cultura.





- 29 de marzo: "Mate-debate". Intercambio con ex-combatientes de Malvinas.



Diamante





- 30 de marzo: "Mate-debate". Intercambio con ex-combatientes de Malvinas.



San Salvador y Concordia (lugar a confirmar).





- 4 al 7 de abril: Lanzamiento 2ra etapa de Jóvenes x la Memoria. Octava edición.



En simultáneo en los 17 de departamentos de la provincia.



Organiza: H.I.J.O.S. Paraná; Subsecretaría de Derechos Humanos; AGMER Central; FHAyCS de UADER; Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva; Coordinación de Organizaciones Estudiantiles del Consejo General de Educación; Secretaría de Cultura de Entre Ríos; Municipios.