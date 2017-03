Piden la interpelación del ministro De la Rosa

El diputado provincial Alejandro Bahler (Frente Renovador) impulsa un pedido de interpelación para que comparezca a dar explicaciones en el recinto de la cámara baja el ministro de Salud, Ariel De la Rosa. Es por la licitación para la compra de medicamentos e insumos para los hospitales y centros de salud de la provincia que deja afuera a las droguerías entrerrianas. Acompañan a Bahler en la solicitud los legisladores del bloque de Cambiemos Sergio Kneeteman, Gabriela Lena, María Alejandra Viola y Alberto Rotman.



A través de un proyecto de resolución, los diputados solicitan la presencia de De la Rosa en el recinto, en los términos previstos en el artículo 116 de la Constitución provincial, "para que brinde informes y responda los requerimientos que los miembros del cuerpo estimen pertinentes" en relación al llamado a licitación para la provisión y distribución de medicamentos y material biomédico para los hospitales de la provincia.



En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores piden que el ministro explique "cuenta al menos con un bosquejo" del seguro provincial de salud que implementó y del plan progresivo de descentralización hospitalaria. También preguntan si conoce el funcionario las tasas de utilización de medicamentos de cada efector involucrado en la licitación y para qué enfermedades serán empleados. Piden, además, un mapa por departamento con las patologías más frecuentes.



"Es necesario saber si el ministro conoce claras y específicas normas sobre atención de personas con capacidades diferentes y planes para asistir adecuadamente a los adultos mayores, indicando a cuánto asciende la población de estos últimos en cada departamento, dado que requieren mayor atención y, por ende, el gasto es mayor", se indica en el texto.



Más adelante, se señala que "quizás fueron soslayados" los informes técnicos de los organismos de contralor respecto de la licitación en cuestión y se indica que no están estipulados los "servicios complementarios" en el reglamento de contrataciones que rige en la provincia. "La inclusión en el pliego de equipos y software escapa y no representa una actividad relaciona con la venta de medicamentos, reduciendo notoriamente la concurrencia de oferentes", se resalta, al tiempo que se señala "el dirigismo que esto lleva implícito".



El llamado a licitación publicado por la cartera de salud viene siendo objetado por el conjunto de las droguerías entrerrianas, que hoy proveen de medicamentos e insumos a los hospitales. Es que determinados requerimientos dejan fuera de competencia a las empresas locales, que emplean a unos 150 trabajadores cuyos puestos quedarán en riesgo si dejan de venderle al Estado y ya están en crisis porque soportan deudas públicas de varios meses.



"El ministro debería contar con un sistema informático de propiedad de la cartera para que la carga sea fidedigna, no informando en el pliego para quiénes serán dados en propiedad el sistema y los bienes que lo componen", se objeta en el pedido de interpelación, en el que también se pide que De la Rosa "en forma contundente y certera indique qué organismo está en óptimas y aceitadas condiciones de controlar la correcta dispensa de lo prescripto por cada profesional".



En el proyecto se solicita también que el ministro informe sobre plazos y mecanismo de control y que explique las razones de la creación de consorcios de cooperación, en lugar de otras figuras. También se le pide a De La Rosa que informe los nombres y currículums y títulos de "los expertos en administración en salud que han participado de la licitación".



El artículo 116 de la Constitución dice textualmente: "Cada cámara, con aprobación de un tercio de sus miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que crea convenientes, citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo caso de urgente gravedad y comunicándoles al citarlos, los puntos sobre los cuales hayan de informar".