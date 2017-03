Ex intendente de Gualeguaychú: "No volvería a habilitar un recital del Indio"

La tragedia de Olavarría en la que dos personas perdieron la vida cuando participaban de un recital del Indio Solari sacudió al mundo del rock y a todo un país que no deja de hablar de lo sucedido.En Gualeguaychú, la referencia del recital que se realizó en abril de 2014 es ineludible y el por aquel entonces intendente Juan José Bahillo se convirtió en uno de los hombres más buscados por los medios de comunicación. En una entrevista, Bahillo aseguró que "no volvería a autorizar la realización del evento".El ex Intendente también recordó que la intención de quienes estuvieron al frente del espectáculo era "partir en dos la ciudad" y que los micros que llegaron a la ciudad estacionen en Del Valle desde la costanera hasta el ingreso a Gualeguaychú.