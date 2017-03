La Provincia entregó aportes a emprendedores de la economía social

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"No estamos regalando nada, estamos haciendo un acto de justicia social para muchas familias. Estamos convencidos de que la economía social tiene que desarrollarse en Entre Ríos. Siempre se habla de la macroeconomía, pero no del emprendimiento del familiar y del cooperativo que recrea los valores de la solidaridad y el esfuerzo compartido para alcanzar un objetivo", expresó este lunes el gobernador Gustavo Bordet al entregar aportes de la provincia a emprendedores en el marco del Programa para el Desarrollo de la Economía Social.



Son ?5? millones de pesos destinados a emprendimientos textiles, productivos y sociales, entre otros. El gobierno entrerriano lleva entregados 60 millones de pesos a la Economía Social.



"Esto resulta fundamental porque además de generar el desarrollo y el progreso de muchas familias, recrea una recomposición del tejido social, valoriza la persona, pone de manifiesto el lado humano de la economía", dijo el mandatario.



"Quienes tenemos que tomar decisiones de gobierno, tenemos que pensar la economía sabiendo que detrás de cada decisión hay gente que puede ser perjudicada o que puede ser beneficiada. Entonces, es en este equilibrio donde tenemos que trabajar y por eso para poder seguir hacia adelante, poder desarrollando esta economía social es que necesitamos de todos: de los intendentes, de los legisladores, de los emprendedores y de todos los estamentos de gobierno para lograr estos objetivos cuya nobleza no cabe ninguna duda que está el fomentar el desarrollo de nuestras familias entrerrianas", aseveró Bordet.



"Es una muy buena oportunidad para poder seguir comprometiéndonos en el avance de estas políticas porque no tenemos margen para volver hacia atrás. Tenemos un solo camino y es hacia adelante y en ese dirección tenemos que ir", afirmó.



Acompañaron al gobernador en la entrega de aportes en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Gobierno, Mauro Urribarri; y de Economía, Hubo Ballay. También estuvieron los intendentes de Paraná, Sergio Varisco; de Santa Elena, Silvio Moreyra; de Tabossi, Néstor Landra; y representantes del municipio de Concordia, además de funcionarios, legisladores nacionales y provinciales.



"Estos son los desafíos y la verdad es que no los podemos hacer solos porque necesitamos de la articulación de políticas públicas con el gobierno nacional y también con los municipios entrerrianos que son los primeros articuladores en sus territorios de estas acciones con los emprendedores", remarcó.



Tras destacar la presencia de intendentes de distintas ciudades, Bordet indicó que "de algún modo esto habla de un trabajo en conjunto que se realiza para sostener, fomentar y desarrollar la economía social en cada uno de los municipios. Sería imposible poder hacerlo, una exageración del voluntarismo poder llegar a todos los lugares de la provincia".



Entre Ríos en la vanguardia nacional



Por su parte, la ministra Stratta sostuvo que: "Este no es un hecho aislado, sino un hito más en la estrategia que la provincia viene desarrollando en el marco de la economía social a través de diferentes programas y líneas de acción y que coloca a la provincia en un lugar de vanguardia en el ámbito nacional".

Además la titular de la cartera social recordó: "Hace 10 días recibimos una delegación de Desarrollo Social de Nación que vino a conocer en terreno y al territorio lo que venimos desarrollando nosotros en materia de economía social, y se quedaron sorprendidos con nuestra experiencia. Nos comentaron que solo Mendoza y Entre Ríos son las dos provincias que más avances tienen en materia de economía social. Y también nos pidieron que recibiéramos a una delegación de la República Oriental del Uruguay, que van a venir a conocer la experiencia de la provincia".



"Estos procesos que venimos desarrollando, no los hacemos en soledad el gobierno de Entre Ríos, sino que se hace con intendentes, legisladores, emprendedores, cooperativistas, con instituciones de la sociedad civil. Vamos sentando precedentes, pero sobre todo vamos mostrando que otra economía es posible, generando los resortes necesarios para construir una Entre Ríos más digna y mejor", remarcó.



"La economía social no es una economía marginal, ni paralela a la formal, sino que es la economía de la dignidad, del trabajo, de la solidaridad. La que cree en los valores, habilidades. Creemos en esa articulación y que entre todos vamos a generar una provincia mejor", concluyó Stratta.



Movimientos cooperativos

Por su parte, Fabio Galli integrante de la cooperativa de Pescadores Unidos Benito Legeren de Concordia compartió la experiencia del trabajo con los presentes: "Para nosotros fue fácil porque nos concentramos todos los pescadores, y nos dimos cuenta que estábamos trabajando para otra gente que no tenía que ver, gracias al acompañamiento del gobierno de la provincia que en parte nos abrió la cabeza y les damos gracias porque salimos adelante.

"Además hemos hecho capacitaciones y talleres en distintas ciudades de la provincia. Y todo esto nos ha ayudado a darle un valor agregado al pescado que antes no tenía y que realmente se lo merece", agregó.



Además Galli remarcó que "esto nos ha permitido dar un mejor sustento a nuestras familias y ha mejorado nuestra calidad de vida". Programa para el desarrollo de la economía social Los Microcréditos otorgan financiamiento escalonados para emprendedores, con garantía solidaria buscando que los sectores vulnerables puedan acceder al crédito para posibilitar la generación de autoempleo mediante proyectos productivos, de comercialización o de servicios. El Programa cuenta con líneas de créditos rurales y urbanas, que podrán destinarse a la adquisición de insumos, herramientas menores, bienes de capital y/o acondicionamiento del espacio productivo.



Recibieron aportes correspondientes al programa de Prefinanciamiento destinado a municipios, asociaciones y talleres del Polo textil de la economía social: Taller textil de Diamante, 345.500 pesos; Taller textil de Ibicuy, 259.129 pesos; Cooperativa de pescadores de Benito Legeren (Concordia), 218.884 pesos; Cooperativa de Trabajo (La Picada ? Departamento Paraná), 212.326 pesos; ladrilleros y pescadores artesanales de Concordia, 486.612 pesos; para financiar el proyecto de inclusión social de los recicladores informales de Pueblo General Belgrano, 349.650 pesos; para financiar el proyecto de inclusión social de los recicladores informales de Tabossi, 322.627 pesos; para mejorar el equipamiento y los procesos productivos de 75 familias de ladrilleros de Santa Elena, 443.694 pesos; cooperativa de ladrilleros de Santa Elena, 159.207 pesos; Asociación civil de Paraná para el fortalecimiento de actividades de la institución y revista, 128.346 pesos; Asociación de Paraná, se entregó una impresora, una estampadora y una selladora de bolsa, por 38.566 pesos, para la realización de talleres de formación socio laboral.



Se entregaron además certificados que acreditan las herramientas a recibir en el marco de la Línea de Acción Incorporación de Tecnología, destinados a 42 emprendedores de la ciudad de Paraná por un monto de 502.000 pesos.



Asimismo es importante resaltar que en el marco de este programa, recibieron herramientas 13 internos de la Unidad Penal N°1 de la Ciudad de Paraná, que diariamente llevan adelante sus propios emprendimientos.



Se entregaron cuatro créditos en el marco del Programa de Financiamiento a Cooperativas de Trabajo que destinarán la suma otorgada a la adquisición de insumos para la confección de 8.000 frazadas por un total de 1.432.000 pesos.