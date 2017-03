Agmer Paraná hará asambleas este lunes y martes en escuelas del departamento

De cara al Congreso provincial de Agmer en Colón, la seccional Paraná realizará asambleas este lunes y martes en escuelas del departamento. "Será un relevamiento para saber cómo quieren los docentes del departamento Paraná, seguir con el plan de lucha", explicó a Elonce TV, Natalia Guerreiro, secretaria gremial de Agmer Paraná.



En las escuelas nocturnas hoy habrá asambleas de dos horas por turno para recabar la información que vamos a llevar al Congreso provincial de Agmer en Colón y este martes habrá asambleas de dos horas por turno en las escuelas del turno mañana y tarde.



"Cada escuela acuerda con sus delegados de qué manera y en qué horario es conveniente realizar la asamblea", indicó la sindicalista.



En tanto, el martes a las 19 se hará la asamblea resolutiva en la sede de la seccional docente, para elaborar el mandato para el Congreso.



"Las ganas del docente, de seguir luchando, siguen estando", adelantó la sindicalista en relación a las medidas de fuerza que pueda resolver el Congreso docente.



Y en esa línea se refirió a la carta que difusión la seccional en las escuelas del departamento, "contando la lucha de los maestros, de por qué no empezamos las clases, aclarando que no era porque no queríamos, sino porque es necesario y urgente que las escuelas están pasando por problemas de infraestructura, reciban una respuesta".



"Hay un avasallamiento que va más allá de lo salarial y que tiene que ver con inversión en educación pública. Defendemos la escuela pública y vamos a seguir presentando batalla porque la herramienta constitucional que tenemos es el paro", sentenció Guerreiro. Elonce.com