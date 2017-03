Pasó a cuarto intermedio la paritaria estatal: UPCN marchará el 29

Foto 1/2 Foto 2/2

La paritaria estatal pasó a un cuarto intermedio para el jueves a las 15 porque el gobierno prometió a los gremios "mejorar la propuesta salarial", así lo confirmó a Elonce TV, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes tras la reunión que se concretó hoy en la secretaría de Trabajo.



"El gobierno pidió un cuarto intermedio para hacer una propuesta diferente, para mejorarla, y esperamos que sea así, que la podamos analizar, y que no sea otra tomada de pelo para los trabajadores", advirtió el sindicalista.



"El gobierno no trajo una propuesta concreta, y en el caso de UPCN en la última reunión realizó una contrapropuesta pero no fue modificada", completó Carina Domínguez, la secretaria gremial. "(Desde el Ejecutivo) señalaron que están analizando una alternativa pero todavía no tenemos una definición al respecto. No hubo demasiada novedades y necesitamos más precisiones en cuanto a los otros puntos regularización para las plantas, recategorizaciones, estabilidad y otras cuestiones sectoriales", insistió. UPCN se movilizará el miércoles 29 "Mantuvimos una reunión horas antes de ingresar a la paritaria, donde definimos que si no había una propuesta concreta, iniciaríamos un plan de acción con medidas de fuerza. Al no tener respuestas, ya definimos una movilización provincial para el 29 de marzo en reclamo de una respuesta salarial para los empleados públicos", anunció Domínguez.



Por su parte, Muntes valoró que "con la lucha de los trabajadores, al techo lo empezamos a romper" y dijo que desde ATE esperarán definiciones hasta el jueves. "Vamos a esperar la propuesta salarial del gobierno y la concreción de los puntos que veníamos planteando, porque el punto principal es el de la recomposición salarial". Elonce.com