Inauguraron la Galería Educativa en la Sala Manuel Antequeda

Conflicto docente

Política AGMER convocó al paro nacional definido por CTERA

Se inauguró hoy la Galería Educativa en la Sala Manuel Antequeda ubicada en Alameda de la Federación 557, de Paraná, registró. "En un día muy especial recordando el natalicio de Francisco Pancho Ramírez venimos a poner en funcionamiento de esta Sala Manuel Antequeda donde antes funcionaba el taller industrial, el cual se encuentra en un proceso de construcción importante en el que se capacitará al personal que tenemos para construir el mobiliario para las escuelas de la provincia, con nuestros operarios y tecnología de punta", ratificó el titular del Consejo General del Educación, José Luis Panozzo."Es una vidriera de los que es el Consejo General de Educación, a través de todos los programas que tenemos a disposición de nuestros alumnos", subrayó.Según indicó, en la Sala Manuel Antequeda se podrán realiza capacitaciones, conferencias y reuniones de equipos directivos, supervisores, docentes, y también será abierta a la comunidad."Esta política educativa tiene que ver con la transversalidad de nuestros programas", subrayó a"Este ha sido uno de los pocos gobiernos que inicialmente convocó a los gremios a la paritaria, a una mesa en la Secretaría de Trabajo para discutir el tema", argumentó el funcionario provincial.Respecto del aumento ofrecido a los gremios docentes, Panozzo justificó: "La propuesta permite garantizar un cronograma de pagos, pagar los sueldos en tiempo y forma en los próximos meses. Es un 18% como minino porque hay una cláusula para ir ajustando el índice inflacionario, para que ningún trabajador quede por debajo del índice inflacionario"."Es en el marco de la responsabilidad institucional, lo que las arcas de la provincia permiten pagar hoy poder pagar a los trabajadores de la provincia", insistió.Sobre el reclamo del sector docente para que se convoque a la apertura de la paritaria nacional, este indicó: "Conlleva el poder no tener congelado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, un monto importante en los códigos de un salario del trabajador de la Educación".En la ocasión, Panozzo ratificó que se descontarán los días no trabajados. "Está garantizada la libertad a la huelga porque todavía no se ha utilizado la herramienta que brinda la conciliación obligatoria".