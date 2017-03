Productores de Victoria reclamaron a Benítez por el estado de los caminos

Un centenar de productores agropecuarios del Departamento Victoria dispuestos una vez más a dejar en claro su preocupación por el calamitoso estado de los caminos rurales, ante la Directora Administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, se reunieron el viernes en el salón de usos múltiples del INTA.Durante la misma, remarcaron reiteradamente ante cada intervención la falta de compromiso laboral de los empleados y la zonal de Vialidad, ante la funcionaria, quien aceptó la invitación del Senador Roque Ferrari para tomar nota junto a su directorio de cuáles son los lugares más críticos y plantear un plan de acción eficaz. Acompañó la mesa de autoridades, de forma protocolar, el intendente Domingo Maiocco.Las intervenciones se dieron en el marco de un intercambio tenso, donde los ruralistas mantuvieron la compostura pero no tuvieron pelos en la lengua para denunciar su total descrédito a la tarea de Cristian Benencio y el resto de los empleados de carrera que intervienen en la zonal de Vialidad, afirmaciones que la funcionaria recibió con atención y seguidamente pidió disculpas por la impericia de años y prometió cambiar esta situación o abandonará el cargo.Mientas algunos presidentes de Juntas intentaban mantener la compostura ante quienes durante meses no habían hecho lugar a sus demandas, varios miembros de la Sociedad Rural también tomaron intervención al escuchar que Feltes pedía precisiones sobre qué caminos eran los más complicados. "Nosotros en agosto de 2016 le acercamos desde la Sociedad Rural y en representación de nuestros socios un mapeo al señor Benencio, con los caminos principales, también hicimos lo propio con Lallana (ex director provincial), ¿si quiere ahora mismo le imprimo una copia?", dijo el Ingeniero, productor agropecuario e integrantes de la Comisión Directiva de la SRV Carlos Destéfanis.Antes, el vicepresidente de la Rural Victoria y presidente de la Junta de Hinojal, había puesto el acento en otro tema crucial, "necesitamos que se haga un estudio serio desde Hidráulica, porque de nada sirve acomodar los caminos si no resolvemos este tema del agua, hoy hay caminos donde se puede pescar mojarras", precisó Gonzalo Dumont y según registróFeltes asintió la crítica de Dumont y dijo que hay más de 1.000 arroyos en la provincia que complican aún más este escenario de falta de mantenimiento, y que ya tiene avances en la afectación de ingenieros de la CAFESG, que colaborarán en un planteo integral sobre la problemática. "Yo no me quiero acostumbrar a esto, hace seis meses asumí pero me involucro, voy y averiguo, en una de esas tantas recorridas un señor me dijo: tengo a mi muerto hace tres días en casa y no puedo sacarlo por el estado de los caminos, esto no puede seguir así, esto se terminó y si no me voy", insistió la funcionaria.Más intervenciones ocurrentes, atinadas, aplaudidas y siempre en el marco del respeto, fueron sucediéndose a lo largo de dos horas, luego de las cuales Feltes se mostró abierta a los aportes de los productores y demás actores que acercaron propuestas y ofrecieron colaborar para que sean transitables tanto los caminos troncales como los secundarios y terciarios.Desde Vialidad atento a esas demandas se acordó llevar adelante un plan de trabajo que se comunicará y pondrá en ejecución a la brevedad.Antes, la directora administradora, puso en conocimiento a los presentes de la situación financiera de la repartición sumado a las complicaciones generadas a raíz de las fuertes precipitaciones que afectan el litoral desde inicio de año. "En Victoria llovió en lo que va del año un promedio de 600 milímetros. La difícil situación vial es similar en los departamentos Tala, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay y Paraná", detalló.Por su parte, el senador Ferrari destacó la predisposición de las autoridades viales para entablar un diálogo con los sectores agrarios y establecer una agenda de trabajo. "Siempre que le hemos pedido audiencia nos han atendido, siempre están abierto al diálogo", aseveró el legislador quien indicó que la directora de Vialidad Provincial tenía previsto realizar un recorrido por los caminos que no pudo concretar debido a las últimas lluvias. De todos modos indicó que lo hará en cuanto las condiciones del tiempo lo permitan.