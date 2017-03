Difunden nuevas escuchas de diálogos entre Cristina Kirchner y Parrilli

En la conversación Cristina le preguntó a Parrilli por los magistrados que tenían la causa de Stiuso y el también exsecretario General de la Presidencia respondió: "Mirá. . . tiene uno, a (Sebastián) Casanello se la sacaron. La otra la tenía (Sergio) Torres. Otra la tenía (Julián) Ercolini, ahora me están haciendo ver el listado. No me acuerdo exactamente pero la estoy preparando toda".Allí fue cuando la expresidenta sostuvo que "hay que salir apretar a los jueces", mientras Parrilli le contestó: "A los jueces, claro. . .".En los audios, que fueron difundidos por el canal América, se lo escucha decir al exdirector de la AFI que "los jueces y los fiscales no presentan declaraciones juradas de bienes, a lo mejor él (por Stiuso) tiene información de jueces o fiscales que tienen bienes que no pueden justificar"."¿Sabés por qué tenemos que seguir con esto? Porque ese es un personaje (Stiuso) deleznable. Y esto está manejando mucha porquería", sostuvo Cristina mientras Parrilli afirmó los dichos y remarcó que "hay que salir a pegarle".Enseguida, la exjefa de Estado afirmó que Stiuso "está con (Mauricio) Macri."Le iba a tirar la comisión bicameral pero por ahora no. Va a haber que hincharle las pelotas que la comisión bicameral tome intervención en esto", indicó PArrilli en los audios.Más adelante Cristina señaló que "el fiscal que renunció, que habían puesto en la causa" -Parrilli completó la frase al indicar "de (Alberto) Nisman"- "era un secretario del enano este, (Guillermo) Marijuán"."Por eso, cuando salga Marijuán yo voy a salir a decir eso. Mañana voy con el 'Gato' (periodista Gustavo Sylvestre), voy a algunos programas más, pero vamos a ir. Con cualquier pelotudo no porque van a hablar", respondió Parrilli.En otro pasaje de la charla, Cristina Kirchner le pidió a Parrilli "meterle pata" para continuar con las declaraciones en ciertos medios periodísticos y citó en la conversación a su último jefe de Gabinete, Aníbal Fernández."Ya lo llamé a Aníbal. El que lo va a hacer mierda (a Stiuso) sabes quién es también, ¿no? (César) Milani", agregó la expresidenta.Siempre de acuerdo a los audios, Parrilli le comentó "claro, pero eso es una pelea que" y enseguida la exmandataria lo interrumpió al señalar: "Sí, a mi no me interesa esa pelea, no quiero saber nada con eso"."Hay que remarcar mucho y Martín Sabatella también lo va a hacer, el hecho de que este hombre entra y sale del país Tiene ocho denuncias y ningún juez o fiscal lo requiere. Me parece que el que tiene los carpetazos es él. . . Y además. ¿Qué pasa que dijo lo de la AMIA y tampoco nadie.? (.) Estamos a 22 años de cumplirse (el atentado a) la AMIA y este tipo (Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron todo y lo dejan salir del país", completó Cristina.Por su parte, Parrilli precisó: "Sí, ahí yo lo mandé a hablar a (Juan Martín Mena, ex subdirector de la AFI) Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación lo citen"."Que lo citen. Obviamente. Además, porque yo quiero ver si puedo iniciar alguna acción porque el tipo dice que yo lo mandé a matar a Nisman. Yo quiero meterme en la causa AMIA porque yo quiero hablar en la causa AMIA", precisó la exjefa de Estado en el audio.