La Coalición Radical realizó su asamblea en Federal

El documento, que será puesto a consideración del congreso y de los demás sectores, hace un minucioso análisis de la situación en la que llegó el radicalismo a acordar con el Pro para conformar Cambiemos.



Paso seguido se describe la situación en la que el gobierno nacional de Cambiemos "afrontó medidas difíciles para revertir la situación planteada desde el último gobierno justicialista a nivel nacional. El centro medular del documento plantea que es el radicalismo el que por no tener una estrategia política clara no está posicionado como debería estarlo dentro de Cambiemos".



Allí se plantea que "el que le debe aportar política a cambiemos es el radicalismo, se establece que el Radicalismo es quien tiene que llevar las voz de los más débiles al gobierno, y particularmente, en lo que hace a un desarrollo estratégico del sistema de producción a una mirada distinta del sistema financiero, y de las áreas más sensibles como lo son la educación y como es una política internacional que recoja las mejores tradiciones del país".



El documento señala que "la posibilidad de fortalecer y reestructurar algunas ideas y crear ámbitos de discusiones para que el radicalismo no se entere de algunas noticias por los diarios, es responsabilidad pura y exclusiva de la dirigencia del radicalismo. En este acuerdo que se hizo desde Gualeguaychú a aquí, creo que ha habido desaciertos y cierta ingenuidad, sostiene el documento, de la propia dirigencia radical. Lo más fácil es echarle la culpa al partido con el que uno hace una alianza y desligarse de responsabilidades propias".



Por último, sostiene la necesidad de que "si o si el radicalismo integre el primer lugar de la lista de diputados nacionales, y que el tercero pueda ser también ocupado por un radical, siempre y cuando no haya algún dirigente de algún otro partido político que le aporte a cambiemos algún elemento que decisivamente nos permita el triunfo en la provincia".



A su turno, el ex diputado nacional Fabián Rogel dijo que "hay que generar nuevos ámbitos de discusión, una nueva mesa de Cambiemos que represente la opinión del radicalismo"; y agregó, "que la constitución de la mesa del congreso debe ser una muestra de la vida interna del partido.



En igual sentido, expresó que, "de acuerdo a la ley electoral vigente en el país, no hay otra manera de dirimir la posibilidad si hay más de un candidato por el radicalismo, que no sea a partir del sistema de PASO (primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias)".



Estuvieron presentes, entre otros, Fabián Rogel, Arturo Vera, Orlando Ciardola, Guillermo Antola, Arturo López, Sara Folleto, Karina Percara, Alberto Álvarez, Celomar Argacha, Marcelo Spinelli, Ezequiel Martínez, Lorena Aguilar, Lucas Aleano, Cacho Aleano, Rolando Kleiman, Andrés Pessolani, Juan Luis Spagnoletti, Pablo Talarico, Ariel Toller, Heber Leonardt Landra, Silverio Manucci, Karina Guerra, Marcos Grinóvero, Daniel Nani, Julián Girard, Daniel Pellenc, Rafael Arévalo, Marta Núñez, Carlos Magariños, Luciano Slootsman, Oscar Cardozo, Rubén Polo Ruiz, Matías Regalado, José Luis Regalado, Lucio Benítez, Irigoy Nery, Guillermo Reggiardo, Dardo Ramos, Domingo Murature, Mariano García Guifre, Emiliano Acharta, Bruno Giménez, Eduardo Pacot, Mario Fariña, Mover Nestor, Iván Vernengo, Horacio Piceda, Edgardo Zufiaurre, Carlos Iparraguirre, Juan Vilchez, Mirta Saavedra, Estela Onores, Fabián Garbeza, Luis Lencina, Pedro Coronado, Oscar Pucheta y Bety Santini.