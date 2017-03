Parlamentarios retoman su labor el 22 de marzo, con la presencia de Marcos Peña

Si bien antes habrá varias reuniones de comisiones, la actividad parlamentaria más fuerte estará centrada cuando la Cámara de Diputados reciba el miércoles 22 el primer informe del año del jefe de Gabinete y éste responda las preguntas que le formulen desde los diferentes bloques sobre las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri.



Sólo algunas comisiones citaron a los diputados para la semana próxima, pero se estima que sólo se definirán allí los cronogramas de trabajo y no se avanzará en temas urgentes, por lo cual la actividad parlamentaria se reavivará más específicamente en la semana del 20 de marzo, con la presencia del jefe de Gabinete.



Se trata del quinto informe de Peña ante el Congreso desde que asumió el cargo, ya que durante 2016, el jefe de Gabinete estuvo en cuatro oportunidades en el Parlamento, dos en Diputados y dos en el Senado: el 27 de abril y el 24 de agosto en la cámara baja y el 1 de junio y el 28 de setiembre en la cámara alta, pero además envió por escrito otros cuatro informes para cumplir con la Constitución.



Según establece la Carta Magna, el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar sobre la marcha del gobierno y el de Peña se constituirá en el informe número 99 de la Jefatura de Gabinete.



No obstante, Peña junto con el resto de los ministros del Poder Ejecutivo ya había entregado el pasado 1 de marzo la Memoria detallada del estado de la Nación, correspondiente a 2016, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, que contempla una rendición de cuentas sobre las principales políticas y logros de la Jefatura de Gabinete, y de cada uno de los ministerios, con información precisa de las ejecuciones presupuestarias.



Como sucedió en las anteriores exposiciones, y ante la presencia del jefe de ministros, el oficialismo respaldará las políticas implementadas por el gobierno nacional y, a través de las manifestaciones de los integrantes de Cambiemos, se apuntalarán los dichos del funcionario para contrarrestar los cuestionamientos que, seguramente, formularán los bloques opositores.



Según informaron fuentes parlamentarias, los diferentes bloques enviaron hasta el miércoles, ante el vencimiento del plazo para acercar las consultas, cerca de 900 preguntas, en su mayoría vinculadas al tema tarifario, la inflación, la pobreza, la inseguridad, la producción pública de medicamentos y, sobre todo, la situación planteada a raíz del acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado, como así también la polémica por el caso Avianca.



Desde el bloque Justicialista que preside Oscar Romero e integra el ex titular de la Anses, Diego Bossio, adelantaron que las preguntas estarán centradas principalmente en los datos de la pobreza, a raíz del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), según el cual aumentó en 1,5 millones la cantidad de pobres en el país entre diciembre del 2015 y septiembre pasado, sumando un total de 13 millones.



Por su parte, las preguntas del Frente Renovador de Sergio Massa abarcan diversos temas entre los que se destacan cuestiones vinculadas a la situación de las pymes, el PAMI, las tarifas de los servicios públicos y el acuerdo por el Correo Argentino, entre otras cuestiones.



El Frente para la Victoria, por su parte, a cargo de Héctor Recalde, consultará principalmente sobre la política económica y los aumentos de tarifas y, también, en torno a las medidas que tomará el gobierno de Macri para ampliar las rutas aéreas "y no superponer las ya existentes operadas por Aerolíneas Argentinas" y, entre otras cuestiones, si "la prioridad del gobierno es transferir recursos a los grupos concentrados de poder o revertir los índices de pobreza e indigencia".



En tanto, el Frente de Izquierda, según adelantó a Télam el diputado Néstor Pitrola, irá "con todo contra la política económica de este gobierno: el hundimiento del plan económico, el aumento de los pobres, el negociado de Avianca" y anticipó que cuestionarán además "la falta de una agenda concreta del Congreso, más allá de los anuncios de cosas que no tienen que ver con la realidad del país y los miles de trabajadores que quedaron en la calle".



Para el martes 21, en tanto, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, concurriría a la comisión de Comunicaciones para exponer sobre el preacuerdo entre el Correo Argentino SA y el Estado, y, si bien había sido invitada para este martes 14, la funcionaria pidió postergar esa visita porque debía viajar a Francia para participar de una reunión de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).