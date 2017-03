Daer ratificó que el jueves fijarán la fecha para el paro general

"Habrá nomás paro, de 24 horas. Será el 4, el 5 o el 6 de abril. El jueves decidiremos la fecha", sentenció el líder sindical en una entrevista con un matutino porteño.



"El Gobierno no reaccionó bien ante nuestra marcha, nos contestó con un Marcos Peña enojado y con el ministro de la Producción, Cabrera, que maneja el área más cuestionada por nosotros, la que generó los problemas que nosotros criticamos", cuestionó Daer.



Según explicó, la medida de fuerza se da en el marco de los reclamos para "que se cumplan los acuerdos" con el Ejecutivo: "El bono de $ 2.000 de fin de año, que sólo se pagó en algunos lados, y retrotraer los despidos. Mire que hablamos de más de 7 mil despidos sólo en enero. La sensación que tenemos es que se abrió la puerta para el que quisiera despedir, despidiera".



Crítico con la gestión del actual Gobierno, el también secretario general del sindicato de Sanidad (ATSA) consideró que "lo que se hizo para tratar de bajar la inflación y el déficit fue un ajuste sobre los sectores de menores ingresos".



"Hoy tenemos un proceso recesivo, se consume menos y mucho es importado. Los que menos tienen ya no acceden a ciertos productos y los que más tienen siguen accediendo, aunque tengan que pagar más caro", criticó Daer.



El también diputado del Frente Renovador sostuvo que "hay un debate y una autocrítica que hay que hacer en el peronismo" y denunció a "los sectores que quisieron enturbiar el acto de la CGT", aunque evitó "generalizar".



"El problema fue que quisieron oscurecer la demanda que tenía la CGT. Nosotros fuimos a plantear el incumplimientos del Gobierno en temas que se habían acordado. Y esos grupos no pretendían nada. Sólo pretendían presionar para ver si el Gobierno se desbarranca", agregó al respecto.



Por último, Daer consideró que la expresidenta Cristina Kirchner "tendría que tener un gesto de grandeza y no ser candidata" en las próximas elecciones legislativas.



"Tenemos una grieta que no es de ahora. En los 70 fue a los tiros, después fue a las piñas y uno intenta saldar eso, pero a veces reaparece. A veces sin debate y con intolerancia. Les pasa a todos los partidos, ¿eh? El 2001 los borró del mapa. El peronismo tiene que ser alternativa y ser capaz de saber a quién tiene que representar", cerró.