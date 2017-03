Bossio celebró el relanzamiento del Procrear pero cuestionó varios puntos

Bossio, quien tuvo a su cargo el programa cuando se despeñaba al frente de la Anses, señaló que "después de 15 meses de interrupción, la vuelta del Procrear es una buena noticia".El diputado subrayó que en esos 15 meses "muchas familias sufrieron porque, o no recibieron información sobre los proyectos que estaban en marcha o porque se encontraron con cambios de reglas que les impidieron definitivamente el acceso a una vivienda propia"."Su paralización también afectó el empleo y los niveles de consumo del sector de la construcción, uno de los dinamizadores de la economía", cuestionó Bossio.En este sentido, Bossio consideró que "el anuncio de condiciones que expresó el presidente (Mauricio) Macri no es claro" porque "confunden los montos, plazos y porcentuales" y agregó: "Esperemos la reglamentación formal, ya que no sería la primera vez que lo anunciado difiere de lo que termina siendo".Además, el exfuncionario se mostró preocupado porque "los créditos según lo anunciado serían indexados, con lo que implica en nuestra historia la indexación, es un riesgo potencial demasiado alto" porque "es no tener paz en todos los años del crédito".No obstante, aclaró: "Como opositores responsables, seguiremos trabajando para los argentinos. Respaldamos el relanzamiento del programa Procrear porque estamos convencidos que otorgará soluciones a la gente"."Esperamos que todos lo que no entendimos hoy de la presentación tenga una respuesta favorable a la gente. Volvemos a ofrecer nuestra experiencia y equipo para que el Procrear vuelva a ser sinónimo de sueños que se convierten en realidades", concluyó el diputado.