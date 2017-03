Frigerio insiste en que "va a comenzar a bajar la pobreza"

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, aseguró que "cuando se consolide la baja de la inflación y se creen más empleos va a comenzar a bajar la pobreza", al tiempo que le restó importancia a las próximas elecciones legislativas al sostener que el Gobierno tiene "demasiados problemas que atender antes que eso".



El funcionario explicó que el informe que elaboró recientemente la Universidad Católica (UCA) en el que informó que el 32,9% de los argentinos es pobre, "está vinculado a la inflación que ya lleva más de 10 años por el alza de precios y por 5 años en los que no se crea trabajo genuino".



"Cuando se consolide la baja de la inflación y se creen más empleos va a comenzar a bajar la pobreza", auguró, y recordó además que "ahora tenemos al INDEC para medir".



"No olvidemos que el estudio de la UCA surgió por la toma del INDEC por parte de Moreno y la caída de las estadísticas públicas. Con la recuperación de este organismo vamos a poder medir el avance en lo que va del año de una mejora en los índices", agregó durante una entrevista que brindó a Diario Popular.



Por otra parte, Frigerio sostuvo que "desde el punto de vista del Gobierno, en verdad, no nos ocupamos demasiado por las candidaturas" para las próximas elecciones legislativas ya que tienen "demasiados problemas que atender antes que eso".



Consultado puntualmente por el rol que puede llegar a tener Elisa Carrió en estos comicios, el ministro consideró que la diputada que es "una excelente candidata donde ella lo decida: ya sea en la Provincia o en la Ciudad".



Además, Frigerio no desestimó la incorporación de candidatos peronistas en Cambiemos y explicó que ya hay dirigentes de ese espacio integrando el PRO y que incluso "muchos radicales" han incluido personajes del PJ a su gestión.



"Como el gobernador Gerardo Morales en Jujuy (el vice es Carlos Hakim, titular del PJ provincial) o el gobernador Alfredo Cornejo en Mendoza (en su gabinete)", precisó.



En tanto, el funcionario habló sobre la marcha que la CGT y diferentes sectores gremiales realizaron el pasado 7 de marzo y calificó los incidentes que se generaron como el "trasfondo electoral que tenía la movilización".



"Nunca rompimos el diálogo con los referentes sindicales porque creemos que es el vehículo para alcanzar las soluciones. Pero los incidentes marcaron algo que sospechábamos y era el trasfondo electoral que tenía la movilización, algo que se pudo ver con aquellos que quisieron subir al palco (por Aníbal Fernández) y algunos personajes que se vieron en las cercanías", opinó Frigerio.



Finalmente, el jefe de la cartera del Interior, Obras Públicas y Vivienda negó que vaya a haber una discriminación en la entrega de los nuevos créditos para casas que comenzará a dar el Ejecutivo a través del relanzado Plan Procrear.



"No va haber discrecionalidad. Lo que ocurre es que nosotros segmentamos la política de vivienda: para aquellos sectores más vulnerables -hasta dos sueldos mínimos- destinamos las viviendas sociales. Ahora, con Procrear, queremos pasar de subsidiar la oferta a la demanda, es decir, están dirigidos para un grupo familiar donde haya de dos a cuatro ingresos mínimos" detalló.