El Túnel Subfluvial proyecta abastecerse totalmente con energía solar

En la sala de reuniones de la cabecera Paraná del Túnel Subfluvial Uranga - Silvestre Begnis tuvo lugar el miércoles pasado una reunión en la que las autoridades del Ente de Entre Ríos y Santa Fe recibieron al secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo. El objetivo del encuentro era evaluar la incorporación de energías alternativas en ese organismo interprovincial.



"La semana pasada el Gobernador emitió ese decreto con el que sentimos que se normaba lo que estábamos pensando". La expresión corresponde al director del Túnel por Entre Ríos, Juan José Martínez, y hace referencia al decreto Nº 4315/16 MPIYS (Microgeneración) que -en el año de las Energías Renovables- dictó el Poder Ejecutivo provincial. Establece que "se podrá fomentar el uso de fuentes renovables de energía, permitiendo que sectores productivos del agro e industria, así como también comerciales y hasta usuarios individuales puedan realizar su propia generación e incluso inyectar sus excedentes a las redes de las distribuidoras provinciales, dado los beneficios económicos, sociales y ambientales que ello conlleva".



Martínez comentó que en esa línea se comenzó a trabajar hace un par de años a raíz de la erogación significativa que tiene el túnel, en función del consumo de energía. En procura de un plan de ahorro, surgió la posibilidad de utilizar luces LED, relató, lo que efectivamente se ha hecho, en parte de las instalaciones. "Con el reemplazo del sistema lumínico se ahorra en el interior del túnel un 60% en energía que impacta en la boleta total en alrededor de un 30% sobre la erogación por ese concepto", graficó el funcionario en declaraciones a El Diario.



"Entonces -aseguró- ya surgió la posibilidad de utilizar energía alternativa". Conversaciones y consultas en la Secretaría de Energía con el ingeniero Arroyo y con el equipo del organismo habilitaron profundizar esa iniciativa. "Empezamos a ver todas las alternativas con la idea de ocupar en primera instancia todos los techos, alrededor de 7.000 metros cuadrados -peajes de ambos lados, sala de comando, anexo Santa Fe, entre otras superficies-" para ubicar paneles solares. Otra condición que Martínez consideró relevante para este plan es que el Ente le compra la energía a Enersa -para ambas provincias-, o sea se trata de una sola empresa proveedora.



Los beneficios de la energía solar, cuánto se puede producir, cuánto consumir y el ahorro que puede significar son aspectos que se están evaluando.



No se descarta incluso, un excedente de generación que sería destinado al interconectado de la red nacional, anticipó el funcionario al desarrollar la idea. "Empezar a poner paneles solares con lo que iremos produciendo un ahorro. Se trabaja en la ecuación que permita conocer cuánto debería invertirse, cuánto ahorrar y, si se vende la energía, cómo se haría, porque esto permitiría amortizar la inversión", esbozó.



Aún no está calculado el monto de inversión, así como tampoco el tiempo que llevará amortizarla y tampoco hay plazos para los trabajos. Lo que se estima es que lo primero que se genere será para sí mismo; y en uno o dos años más se podrán usar los 7 mil metros cuadrados de techo para paneles solares y probablemente, se generará más de lo que consuma.

"Arrancaríamos del lado Paraná, para continuar la obra con el objetivo de ahorro energético propio. Creemos que lo que consumimos actualmente lo podemos generar con algo más del 50% de la instalación total que se empieza a diseñar. Si sobra -reitera- inyectamos a la red nacional", posibilidad que causa gran entusiasmo en las autoridades, que no obstante, insisten que en principio, "vamos por el propio ahorro".



A medida que se vayan colocando los paneles se irá produciendo una energía que paulatinamente irá en aumento, permitiendo en un momento sustituir una energía por otra, anticipó.



"La decisión política del Directorio (del Ente) es arrancar ya", dijo Martínez consultado por los plazos para el proyecto y la obra. Confirmó que ya se empezó a trabajar: pormenorizando el cálculo de los metros reales que tiene esa instalación para disponer qué tipo de paneles podrían utilizarse, y requiriendo todo el asesoramiento necesario que conduzca a un llamado a licitación. "Hay que poner los paneles, los tableros, hacer las transferencias" enumera rápidamente Martínez al dar cuenta de algunos tópicos en los que contarán con el asesoramiento de la Secretaría de Energía.



"Nosotros estamos ansiosos. Hoy nuestros técnicos ya se pusieron a trabajar sobre los planos y el túnel cuenta con mano de obra técnica altamente calificada y que además tiene la camiseta puesta. La participación que se ha brindado al personal ha tenido un impacto favorable", reseñó con tono entusiasta, antes de admitir que la pretensión es que en 2017 ya pueda empezarse con la instalación de los paneles.



"El Túnel no recibe subsidios o aportes de Provincia o Nación, es autárquico. Lo que sucede es que es plata que nos va quedando para hacer obras. El año pasado y el anterior se pudieron hacer obras importantes, está pendiente completar todos los software, que son inversiones costosas, y queremos continuar con la iluminación LED, en el tramo de la ruta que va desde el puente sobre arroyo La Sandía hasta después del puesto de la policía caminera del lado entrerriano. Incluso el complejo social también consume mucha energía, en particular en la proveeduría de agua caliente", explica pensando en las necesidades que se cubrirían con el ahorro que produzca la utilización de energía alternativa. "Queremos aplicar eficiencia en el gasto. Nadie nos está obligando a hacer ningún recorte, simplemente vemos la veta donde poder hacer un recorte de gasto para orientarlo a otro aspecto".