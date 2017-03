Macri viaja a Paraguay por la deuda por Yacyretá, trata y narcotráfico

Según informó una fuente diplomática, la agenda del encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par paraguayo, Horacio Cortes, estará marcada por la deuda binacional de Yacyretá y la lucha contra el narcotráfico. La reunión entre mandatarios tendrá lugar el próximo jueves en la ciudad de Asunción, Paraguay .



Se trata de una reunión de gabinete binacional, con todos los ministros de ambos países, para tratar temas que habían quedado pendientes en noviembre pasado cuando se inició el encuentro sin los mandatarios, quienes no habían podido concurrido por razones climáticas.



En el encuentro se abordará el tema de la deuda por la construcción de la represa de Yacyretá, anticipó el embajador de Paraguay en Buenos Aires, Federico González Franco, a la agencia oficial argentina Télam.



"Es una negociación que inició hace dos años y se va avanzando, hay propuestas y contrapropuestas. No creo que se resuelva este jueves, pero estamos cerca de llegar al cierre de la renegociación de la deuda por Yacyretá. Nos estamos acercando al punto de entendimiento", dijo el embajador.



Paraguay solo reconoce el aporte de 6.000 millones de dólares realizado por el Tesoro argentino para la construcción de la represa, pero no así los intereses que hacen que la deuda ascienda a 18.000 millones de dólares.



El diferendo paraliza la construcción de otras dos usinas sobre el caudaloso río Paraná limítrofe, al sur, requeridas por Argentina para satisfacer su demanda interna de energía.



Yacyretá cuenta con una potencia instalada de 4.000 megavatios.



El diplomático paraguayo destacó que para ambos gobiernos, es "prioridad la lucha contra el tráfico de drogas, de armas y de personas" y que se busca intensificar e incrementar la colaboración.



El embajador dijo estar de acuerdo con la política de control migratorio puesto en marcha por el gobierno de Macri, pero admitió que lo sorprendió "la estigmatización de ciertas comunidades, incluyendo a la paraguaya".



González Franco destacó que Macri y Cartes tienen en común provenir del sector privado y haber sido directivos de clubes de fútbol. "Son amigos y eso facilita muchísimo el vínculo", sostuvo.