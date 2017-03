Una sucursal bancaria logró frustrar intento de estafa a una mujer

Una mujer de Viale recibió el llamado telefónico proveniente de una supuesta empresa radicada en la provincia de Córdoba. Allí le explicaban que había sido acreedora de una camioneta Toyota 0 Km.



En la comunicación le informaban que el vehículo estaba a disposición de la ganadora, quien para recibir el premio solo debía abonar el flete a su domicilio y el patentamiento correspondiente a la unidad.



Para ello, le solicitaban pagar gastos administrativos, realizando un giro postal de 8.000 pesos (no transferencia bancaria) a una persona radicada en la ciudad de Córdoba.



Como la mujer tuvo dudas, decidió comunicarse con el Banco Nación Sucursal Viale, entidad que realizó las averiguaciones correspondientes y logró corroborar que se trataba de un intento de estafa.



"Se trata de gente que tiene armada toda una industria de estafas y creemos que pueden haber logrado su cometido en otros casos", explicó a NuevaZona el Gerente de la Sucursal Viale, José Roberto Quinteros.



"Por eso es importante alertar a la población, sobre todo a la gente mayor, para que no caiga en este tipo de estafas", explicó Quinteros.



"Se ve que están haciendo llamados en la zona, por lo que es fundamental que no se hagan giros a personas o empresas que no se conocen", alertó el Gerente.



Al tratarse de un giro, la transacción no queda registrada en una cuenta bancaria, se explicó.