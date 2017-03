Asumió el nuevo director del hospital Santa Rosa de Villaguay

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Fue puesto en funciones al frente del hospital Santa Rosa de Villaguay, Alberto Greca, en un acto que encabezó el ministro de Salud, Ariel De la Rosa. "Es un profesional reconocido del medio, con una amplia trayectoria y muchísimos antecedentes en la salud pública", resaltó el funcionario.



El ministro de Salud entregó la Resolución Ministerial Número 169, al doctor Greca en un acto desarrollado en el hall de la institución, que contó con la presencia del ministro de Turismo, Adrián Fuertes; el senador departamental, Mario Torres; la intendenta Claudia Monjo y el director saliente, Rubén Darío Hernández.



"Esto será un cambio de aire para seguir mejorando la atención del hospital", valoró De la Rosa. Además indicó que en la búsqueda por definir el perfil del nuevo funcionario, Greca contó con el consenso y respaldo de los trabajadores del nosocomio, las entidades intermedias y referentes del arco político local.



Bajo esta nueva Dirección, "se buscará que el hospital consolide su perfil de institución de puertas abiertas, brindando contención a la sociedad de Villaguay en la demanda más sensible como es la demanda por servicios de salud", expresó De la Rosa, quien puso el acento en la necesidad de garantizar el acceso, la igualdad en las oportunidades de atención para toda la población, privilegiando aquellas personas que se encuentran fuera del sistema de seguridad social.



Al asumir, el profesional agradeció la confianza recibida: "Tomo la posibilidad que me presentan como un compromiso y un desafío personal. Aspiro a estar a la altura de las circunstancias, y poder resolver los problemas que tenemos en el hospital junto al compromiso dado por el doctor De la Rosa y el apoyo del ministro Adrián Fuertes, de brindar los elementos necesarios para poder lograrlo".



En torno a sus desafíos y prioridades, Greca informó que, en un principio, buscará incorporar profesionales para revertir una situación de escasez de recurso humano en algunos servicios puntuales, como emergencias.



Recurso humano



Sobre la demanda de profesionales, el titular de la cartera sanitaria planteó que todo el país atraviesa inconvenientes, de los que no escapa la provincia, para la captación del recurso humano calificado en Salud. Por este motivo, desde la provincia se instrumentaron diferentes medidas. Entre ellas, el aumento de las becas para la formación de nuevos profesionales que permitan atender a la demanda en especialidades críticas como anestesiología, pediatría y neonatología.



A su vez, para afrontar la situación coyuntural se hace un gran esfuerzo económico desde el Estado provincial mejorando los presupuestos y partidas hospitalarias, dijo el titular de la cartera sanitaria. "Destinamos un recurso económico de excepción para Villaguay atento a la estadística. Es decir, remitimos cerca de 1,2 millones de pesos por mes, en los que se incluyen las guardias y la cantidad de subsidios, entre otros conceptos. Esto demuestra el esfuerzo y la importancia que tiene la salud para nuestro gobernador Gustavo Bordet como pilar de su gestión", señaló.



En lo institucional, el titular de la cartera sanitaria apuntó: "El hospital atraviesa una etapa muy importante porque después de un largo tiempo y de reclamos hechos por instituciones intermedias y los trabajadores hemos titularizado y puesto en valor a 37 profesionales con los concursos largamente esperados". Además subrayó que se han puesto en marcha los concursos de enfermería, atendiendo otra demanda largamente esperada. "Esto habla de un orden en lo administrativo institucional del hospital", redondeó.