El nuevo Procrear tendrá un plazo de hasta 30 años y cuotas de $2.500

Ejemplos de Créditos

El Gobierno relanzó el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), para el otorgamiento de los créditos para compra y construcción de viviendas. Según se anunció, destinará $60.000 millones en créditos para viviendas y para refacción, con plazos de hasta 30 años, que beneficiarán a más de 100.000 familias.Los préstamos, de hasta $1.650.000, con plazos máximos de 30 años, demandarán una inversión del Gobierno para este año de $60 mil millones.Solución Construcción está destinado a quienes cuenten con un lote propio o de un familiar, Solución Casa Propia para la compra de viviendas nuevas o usadas y Lotes con Servicios para construir en terrenos con infraestructura a precios accesibles.En tanto que Desarrollos Urbanísticos está reservado a la compra de departamentos a estrenar en complejos que gestiona el Estado y los Microcréditos para conexión a servicios públicos o el mejoramiento de viviendas.Las tasas previstas irán de UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) más 3,5 por ciento para los créditos del Banco Nación hasta UVA más 8 por ciento para los créditos que otorguen otras entidades bancarias.-Una familia con hijos podrá adquirir a una vivienda nueva o usada de hasta $1.000.000 con un subsidio de hasta $400.000 en cuotas de $2.500. A través del Banco Nación el crédito podrá ser de hasta 30 años con una tasa UVA + 4,5 por ciento. En este caso, la familia deberá contar con un ahorro del 10 por ciento del valor de la vivienda.-Para la construcción de una casa, una familia con hijos que cuente con un terreno propio o de un familiar podrá acceder a un crédito de hasta $1.100.000 para la una vivienda de hasta 80 m2. El subsidio puede alcanzar los $400.000 con una cuota de $2.500 si el crédito se realiza a través del Banco Nación. Este crédito está establecido en UVA a 30 años con una tasa de interés de 3,5 por ciento, la más baja del mercado. Con otros bancos el crédito tendrá una cuota de alrededor de los $4.000 con un plazo de 15 años y una tasa de interés de hasta 8 por ciento.-Para la compra de viviendas de entre $1.200.000 y $1.650.000, la cuota será cercana a los $4.000 en el caso del Banco Nación y de $8.500 en el caso del resto de los bancos. A través del Banco Nación, el crédito será a 30 años con tasa del 3,5 por ciento y a 15 años con tasa de hasta 8 por ciento para el resto de las entidades crediticias.El presidente del Procrear, Iván Kerr, afirmó que el programa entregará este año, a través de los préstamos hipotecarios, 10.000 viviendas en desarrollosd urbanísticos y 4.000 lotes de propiedad del Estado nacional para la construcción de casas."Venimos trabajando hace ya un año con este programa habitacional muy importante. Vamos a darle vivienda social a quienes no son aptos de crédito ni pueden pagar una cuota, y acercarle el Procrear al sector medio con capacidad de pago", indicó Kerr.El funcionario precisó que "la línea de construcción, que hace dos años y medio que tiene un llamado, otorgará créditos hasta $ 1.200.000 para la edificación sobre lote propio".Además señaló que "para la línea Solución Casa Propia, para que la gente pueda comprar una vivienda nueva o usada, que antes (de este Gobierno) no existía, el monto se elevó de un millón y medio de pesos a $ 1.650.000".También destacó que "hay 23.000 desarrollos urbanísticos en ejecución en todo el país, de los cuales se entregarán 10.000 este año con un crédito", y añadió que "se comenzarán a construir otros 15.000 nuevos con el Procrear".Kerr remarcó que "la cuarta línea es la de Tierra con Servicio, donde hay 10.000 lotes del Estado nacional, de los cuales se entregarán 4.000 lotes este año para que, con un crédito, puedan construirse una vivienda".Indicó que para calificar para el Procrear "se hará una selección por puntaje para que la gente pueda inscribirse", y precisó que se va "a ponderar las condiciones de vivienda de las familias y los ingresos" que tengan."A mayor necesidad, mayor puntaje", afirmó el funcionario, quien destacó que en este nuevo capítulo "entra el Banco Nación, el principal de la Argentina, que no estaba en el Procrear, con $ 30.000 millones, y duplica el presupuesto del Programa para generar mayor cantidad de créditos".Además subrayó que se firmó un acuerdo "con 15 bancos públicos y privados que ofrecerán el producto", por lo cual subrayó que los interesados "van a poder ir a cualquier entidad financiera a gestionar el crédito".Destacó que la incorporación de estos bancos "permite tener más ventanillas para el otorgamiento de los créditos, y que la gente haga valer su historia crediticia, porque muchos acreditan su sueldo en un banco".