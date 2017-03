Marcos Peña: "El método del paro no ha sido muy constructivo"

"El método del paro no es algo que ha sido muy constructivo". El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se refirió así al fracaso de la negociación salarial con los docentes, que derivó en la profundización del conflicto y en la convocatoria a nuevas medidas de fuerza en las escuelas de todo el país la semana próxima.



Peña cuestionó hoy el llamado a nuevos paros, habló de "especulación política electoral" y pidió "ir a la defensa de los trabajadores o la mejora de la calidad educativa".



En diálogo con radio Mitre, el funcionario consideró que "esta política del paro no ha ido al corazón de la situación, que es mejorar la calidad educativa". Además, pidió "discutir sobre la verdad, no tirar cifras al voleo", porque "eso empobrece el debate".



Peña se refirió a la herencia recibida. "[Fuimos]ordenando una economía devastada como teníamos", sostuvo. También dijo: "Todos apostamos a que el diálogo sea el camino para ir resolviendo el problema".



El jefe de Gabinete explicó por qué no hay una convocatoria a una paritaria nacional: reiteró que desde el año pasado "el piso se volvió automático" y consideró que el reclamo "tiene que ver más con una especulación político electoral".



Respecto al conflicto entre el gobierno bonaerenses y el nuevo Frente de Unidad Docente, conformado por los gremios Suteba, FEB, UDA, AMET (técnicos), Sadop (privados) y la cegetista Udocba, Peña aseguró que las ofertas "son las posibles, dentro de un contexto de enormes restricciones presupuestarias".



"La mayoría de los gobernadores han dado el 18 por ciento (de aumento) con la posibilidad de una cláusula gatillo y creemos que es muy importante que cada provincia que emplea a los docentes puedan avanzar en las conversaciones como en más de la mitad del país", deslizó.



"Un paro nacional donde no hay docentes que dependan del gobierno nacional no tiene sentido y es una excusa política para nacionalizar un conflicto más que para ir en defensa de los docentes", concluyó.