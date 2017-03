Panozzo: "Puntel se miente a sí mismo y a la comunidad"

"Es una tarea minuciosa que busca garantizar el derecho de aquellos docentes que decidieron ir a dar clases. Puntel se miente a sí mismo y le miente a la comunidad cuando habla del acatamiento al paro. Intenta justificar una decisión a todas luces desmedida", sostuvo el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo.



El titular de la cartera educativa reiteró que "la decisión de realizar el relevamiento es para contar con la información precisa para liquidar el salario a los docentes que si están yendo a trabajar, ya que rige la decisión de descontar los días de paro y, si no se cuenta con esa información, se corre el riesgo de meter todos en la misma bolsa, que es lo que buscan algunos dirigentes cuando inflan los números del acatamiento al paro".



En ese sentido, sostuvo que "de este problema no vamos a salir con grandes declaraciones ni acciones altisonantes, sino mirándonos a la cara y avanzando con cuidado, escuchando sobre todo. Porque lo que está en juego es la calidad educativa, la cantidad de días de clases, y esa herramienta tan fundamental para el crecimiento de la provincia y de nuestros gurises como lo es la educación pública".



Panozzo se refirió a los dichos vertidos este mediodía por el secretario General de Agmer Paraná, Claudio Puntel, quien puso en entredicho el índice de presentismo elaborado por el Gobierno durante el relevamiento realizado en toda la provincia. El dirigente de Paraná habla de un 90 por ciento de acatamiento al paro, mientras que el índice el relevamiento realizado por la provincia arroja un presentimos del 50 por ciento.



"Nosotros somos los principales interesados en que las clases comiencen y para eso hemos elaborado una propuesta sensata, equilibrada, que conjuga las posibilidades financieras de la provincia con la consigna establecida por el gobernador Bordet que es que ningún trabajador gane por debajo de la inflación", reiteró Panozzo quien además destacó "el temprano llamado a paritarias y la permanente actitud de diálogo con los gremios".



"Lamentablemente hay quienes eligen el camino de la confrontación y la descalificación antes que el entendimiento. Por nuestra parte vamos a seguir trabajando para alcanzar los acuerdos necesarios para el normal desarrollo de las clases. Nos duele mucho que más de 400.000 niños y niñas entrerrianos no puedan ir a clases. Es injusto e inequitativo. Y más aún cuando hemos puesto todo a disposición para que esto no suceda", remarcó Panozzo.



"Actualmente estamos ante un contexto distinto al de años anteriores, sin paritaria nacional, y hasta con el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo la provincia viene haciendo un esfuerzo enorme para reducir el impacto de este contexto, que no manejamos. Creo que eso Puntel lo entiende muy bien y se hace el distraído", lanzó Panozzo.