Carta abierta del gobierno kelper al grupo que irá con Pérez Esquivel a Malvinas

Encabezado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el cura católico Pepe Di Paola y el excombatiente Ernesto Alonso, un grupo de la Comisión por la Memoria realizará mañana una histórica visita a las islas Malvinas.



"Por primera vez los referentes de organismos de derechos humanos nucleados en la Comisión por la Memoria, pisarán el suelo de Malvinas", destacó la organización con respecto al viaje, que tiene una agenda de actividades enmarcada en la lucha por los derechos humanos y que se enmarca en la campaña para la identificación de los 123 NN soldados argentinos enterrados en las islas.



Antes de su llegada al archipiélago (aterrizarán allí mañana y se quedarán una semana), desde el Gobierno kelper les escribieron una Carta Abierta que hoy se hizo pública y en la que les piden, básicamente, que más allá de sus acciones a favor de los derechos humanos "no pasen por alto los derechos de los isleños", en particular el de "autodeterminación".



La carta abierta también insta a los miembros de la Comisión que viajarán a las islas a participar en "una sesión informativa" sobre el "moderno, independiente, autónomo, sustentable y próspero país" que son las Malvinas.



La comitiva argentina, que completan Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Susana Méndez, Ana Barletta, Yamila Zabala Rodríguez, la directora general Sandra Raggio y los legisladores Fernando Moreira y Julio Marcelo Dileo, tiene previstas una serie de actividades vinculadas con el reclamo de soberanía y resolución pacífica del conflicto y, particularmente, el pedido de verdad y justicia por los soldados muertos y torturados durante la guerra.



Este es el texto completo de la Carta Abierta del gobierno kelper:



Carta abierta a los representantes que nos visitan de la Comisión Provincial de la Memoria de Argentina



Les escribimos con respecto a su visita a las Islas Falkland. Según informes de la prensa y de los sitios en los medios de comunicación social, tenemos entendido que un grupo de 14 miembros de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) visitarán las Islas Falkland desde el sábado 11 de marzo.



Aun cuando entendemos que el enfoque principal de su visita parece tener relación con el trato de las fuerzas armadas argentinas con respecto a sus soldados durante la Guerra de las Falkland de 1982, vemos que esperan darse el tiempo para enterarse más de nuestro país y patrimonio.



Como personas, y como una organización que ha sido reconocida y alabada por defender los derechos humanos, esperamos que durante su estadía no pasen por alto los derechos de los isleños de las Falkland.



Aprovechamos esta oportunidad para recordarles de nuestro derecho fundamental a la libre determinación, como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y de los 35 años de intentos por parte del Gobierno de Argentina de ignorar nuestros derechos como pueblo y de socavar nuestra forma de vida. Al reconocer los derechos universales de todas las personas, nos complace que visiten nuestro hogar para que vean personalmente nuestra comunidad y nuestro patrimonio proveniente de nueve generaciones.



Durante su visita, el Gobierno de las Islas Falkland quisiera extenderles una invitación a una sesión informativa sobre nuestro moderno, independiente, autónomo, sustentable y próspero país para que puedan ampliar su entendimiento de nuestros ciudadanos y forma de vida. Por favor, no duden en contactarnos directamente y organizaremos una hora que sea conveniente.