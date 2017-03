El puerto de Concepción del Uruguay podrá refrigerar contenedores

Foto 1/2 Foto 2/2

El mandatario concurrió al puerto junto a los máximos referentes de la cadena de valor aviar para observar los contenedores que a partir de un nuevo sistema que permite su refrigeración, y que fuera ejecutado por Enersa, facilitarán la operatividad para la exportación. Valoró como "muy importante el hecho de poder estar realizando ya los primeros embarques con contenedores desde Concepción del Uruguay, y las instalaciones eléctricas necesarias para garantizar las cadenas de frío". Además participó de la Sesión Plenaria del Comité Hidrovía del Río Uruguay junto con intendentes entrerrianos y uruguayos.



"Esto resulta importante para la provincia, por lo que representa en economías y logística para nuestros productores, en fuentes de trabajo para el desarrollo en materia portuaria", evaluó.



Con esta innovación, los frigoríficos podrán retirar contenedores y luego entregarlos llenos para cuando llegue el barco. Además, se hizo una alianza estratégica con el sector cítrico de Paysandú, que va a garantizar que los barcos, a partir de la semana que viene, tengan la frecuencia semanal desde marzo hasta septiembre, ya que van a venir a cargar citrus a esta ciudad.



Bordet aprovechó el encuentro con los productores avícolas para tratar diversos temas de interés para el sector como operatividad del puerto local, exportaciones y energía, entre otros. Los productores destacaron la puesta en marcha de los sistemas de refrigeración.



Desarrollo portuario



La apertura de las sesiones del ente binacional tuvo lugar en el Club Social de Concepción del Uruguay y contó con la participación del intendente de esa ciudad, José Lauritto; el viceministro de Transporte de la República Oriental del Uruguay e integrantes del comité para la hidrovía, y de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), intendentes de localidades argentinas y uruguayas que integrante el comité, entre otras autoridades y funcionarios de ambos países.



Bordet destacó allí el trabajo del Comité y resaltó los avances concretados en los puertos entrerrianos. "Resulta muy gratificante ver los notables avances realizados en el Comité para la Hidrovía del Río Uruguay. Y aquel objetivo tan lejano que era el dragado del río y poder habilitar nuestros puertos hoy tiene la perspectiva a través de la licitación que la CARU está llevando adelante", indicó Bordet.



Dijo además que "para nosotros como gobierno de la provincia resulta muy importante tener el río Uruguay con el dragado y el mantenimiento que le dará una trazabilidad en el tiempo. Entre Ríos está surcado por dos de los ríos más caudalosos del mundo y sin embargo no teníamos ningún puerto activo".



"Hace poco firmamos el convenio para el puerto de Diamante que permitirá el dragado y el mantenimiento por cinco años y hoy estamos en Concepción del Uruguay para que, por primera vez, se pueda exportar a través de contendores y con la instalaciones eléctricas que garantizan la cadena de frío para los contenedores. Esta es una extraordinaria noticia, no solo para Concepción del Uruguay sino para todo Entre Ríos", dijo el mandatario y apuntó el beneficio que significa fundamentalmente para las cadenas avícola y citrícola que les pueda garantizar los embarques.



Consideró además positiva la medida del gobierno nacional de levantar las restricciones portuarias sobre Montevideo "porque buena parte de nuestra carga va vía ese puerto y hay menos costos logísticos para ir a los distintos mercados del mundo".



El mandatario aseguró que "tenemos para este año, quizás el desafío portuario más importante de la provincia, que es la puesta en funcionamiento del Puerto de Ibicuy, nuestro puerto de ultramar de la provincia de Entre Ríos. La obra civil está terminada, la limpieza del río también y estamos convocando a la conformación de un consorcio público privado para que gerencie y administre el puerto".



Navegabilidad comercial y río sustentable



Por otro lado, tras destacar el temario a abordar en la reunión del Comité, advirtió que "tenemos no sólo como objetivo la navegabilidad comercial del río, sino también un gran desafío, que es que nuestro río Uruguay sea amigable con nuestro ambiente y que tenga la posibilidad sustentable de desarrollo en el tiempo".



En ese sentido, dijo que "seguimos con mucha atención el tratamiento de efluentes que se vino dando en la República del Uruguay en las distintas ciudades. Lo hablamos con los intendentes de la vera del río Uruguay para poder hacer a modo de espejo las plantas de tratamiento sobre nuestra costa". Al respecto, comentó que "la Corporación Andina de Fomento está interesada en generar la fuente de financiamiento; hemos hablado con el gobierno nacional y existe el apoyo para poder realizarlo como obra con financiamiento garantizado por esta corporación".



Estatus jurídico



Por otro lado, asumió "el compromiso de generar todos los buenos oficios de la provincia de Entre Ríos para lograr la institucionalización del Comité para la Hidrovía del Río Uruguay. Es fundamental para que tenga un status jurídico que permita avanzar en tratativas de esta naturaleza y personalmente haré las gestiones con la Cancillería Argentina para lograr este objetivo que es tan importante".



"Hay avances que son notables en el desarrollo de la cuenca del río Uruguay; hay un trabajo por delante que afrontaremos con la misma determinación que tuvimos desde el primer día de gestión; es un compromiso que tenemos con el río Uruguay", subrayó y agregó que "quise estar un año después aquí también presente para ratificar este rumbo de trabajo y este proceso que avanza y va creciendo, de integración y hermanamiento con nuestras ciudades, tanto argentinas como uruguayas, porque somos hijos de una misma Patria".