"Cuando hablamos de pobreza cero no era de un día para otro", aclaró Macri

"Cuando hablamos de ´pobreza cero´ no hablamos de un día para otro, sino de una meta", aclaró hoy el presidente Mauricio Macri en declaraciones formuladas en el puerto rosarino de Timbúes, durante una recorrida para observar los avances en materia agropecuaria.

El jefe de Estado dijo que "lo que importa es lo que hacemos todos los días para acercarnos a ese lugar, cuántos argentinos rescatamos de esa situación", al ser consultado sobre esa promesa

de campaña.

Fue desde el podio levantado en la empresa rosarina ARAG que visitó y donde pudo comprobar la fabricación de equipos pulverizadores y dispositivos tecnológicos para la agricultura de precisión, que está en crecimiento. Informe de la UCA Sin nombrar a la Universidad Católica Argentina (UCA), que difundió un aumento en 1,5 millones de pobres durante su gestión, Macri admitió: "Sabemos que hay más de un tercio de los argentinos que están en situación de pobreza".

"Ellos son los primeros que necesitan que les generemos una oportunidad, a partir de su trabajo, de su contribución al desarrollo del país, puedan también ese espacio para construir su familia, para ser felices", dijo.

Macri se trasladó luego a la muestra Expoagro que termina mañana en el Departamento bonaerense de San Nicolás, al borde de la ruta nacional 9 y la recorrió en un pequeño carrito propulsado. Palabras en Expoagro Macri destacó hoy que la Argentina está "creciendo" y arrancó "un camino que no se detiene", al defender su gestión y asegurar que se llevan "cinco meses consecutivos de crecimiento tras más de cinco años" de recesión.

"No aflojen, y hoy más que nunca ratifiquen que juntos podemos construir la Argentina que nos merecemos. Que juntos merecemos vivir mejor y que hemos iniciado un camino que no se detiene. Esa Argentina unida es imparable", sostuvo Macri en el marco de la muestra Expoagro, en el partido bonaerense de San Nicolás. Sectores se ponen en marcha Macri habló rodeado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el secretario General del gremio de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo Venegas.

"Felicitaciones y espero estar el año próximo acá para comprobar todo lo nuevo que habrán hecho", sostuvo el mandatario y enfatizó: "¡Aguante el campo!¡Aguante la Argentina!".

Señaló que a diferencia del agro, "otros sectores de la economía recién están comenzando a poder ponerse en marcha y, como Gobierno, junto a mi equipo y a todos los argentinos debemos

atender todas las necesidades". Dejar de ocultar los problemas "Debemos estar cerca de todos aquéllos que necesitan herramientas para poder progresar porque todos sabemos también que hemos sincerado lo que pasaba en nuestra realidad", consignó.

Destacó que este gobierno "dejó de ocultar nuestros problemas, empezando por el más importante, el altísimo nivel de pobreza que hay en Argentina, que más de un argentino de cada tres, está en esa situación".

"Yo he dicho que por lo que espero que se evalúe lo que yo hago, lo primero es en función de si tuve o no la suerte, el éxito de poder reducir la pobreza y en eso necesito que todos trabajemos

juntos porque ustedes tienen las herramientas", dijo al hablar al público ruralista que seguía sus palabras con aplausos y vítores. Ponen palos en la rueda Macri agregó a continuación "el país es lo que son ustedes, el país es la calidad de nuestra gente, es la capacidad de ustedes de hacer, de emprender, de dialogar, de asociarse en función de

crecer en conjunto. Este es el desafío que tenemos por delante frente a todos aquéllos que nunca quisieron un cambio, que siguen tratando de interferir, que siguen poniendo palos en la rueda".

"Lo que nos cabe a nosotros es transmitir más convicción que nunca, que estamos en el camino correcto, que este es el camino del progreso, el de la verdad, el del esfuerzo compartido, el de

creer en el que tenemos al lado y que tenemos que hacer equipo", manifestó en tono electoralista.



Por otra parte confirmó su convicción de "que estamos empezando a crecer, cinco meses consecutivos de crecimiento hemos tenido después de más de cinco años de estancamientos y mentiras, pero esta vez lo hemos emprendido a ese camino sin atajos, porque los atajos nos han hecho mucho daño, y sin mentiras poniendo las cosas sobre la mesa y con la verdad".