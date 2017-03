Audiencia pública por el gas: "Que no haya más aumentos", pidió Garay

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, único expositor por Entre Ríos en la audiencia pública nacional por el gas, pidió que no se autoricen nuevos aumentos para la tarifa durante este año., dijo y enumeró las subas registradas en el gas aplicadas el año pasado, en la luz que a nivel provincial ya asciende a un 137%, en impuestos inmobiliarios y tasas municipales, en alquileres y demás servicios.A esa realidad añadió el hecho de que la aplicación de aumentos es amplia y abarca a otros aspectos del costo de vida, con lo que una eventual nueva suba del gas volvería más pesado, y en casos imposible, el pago de las boletas por parte de una franja de usuarios. Estimó que si se aplican los incrementos que componen la tarifa del gas (distribución, boca de pozo, transporte), la suba podría rondar entre el 70% y el 80%.Y se preguntó "qué va a pasar cuando lleguen las boletas con el consumo del mes de mayo, junio y julio. Estoy pensando en la Defensoría llena (de ciudadanos) nuevamente como fue el año pasado a partir de septiembre y octubre. Qué vamos a decir, que (el aumento) fue autorizado por audiencia pública". Seguidamente, y dirigiéndose al Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, dijo: "No quiero legitimar estos aumentos con audiencias públicas formales, quiero que nos escuchen a las Defensores del Pueblo". Y aclaró que las Defensorías del Pueblo son organismo del Estado no gubernamentales, "no somos opositores a un gobierno". Y sostuvo que en Entre Ríos gobierna un partido político diferente al nacional, y el planteo realizado por esta Defensoría ha sido el mismo en oportunidad de las audiencias públicas provinciales para subir la tarifa de la electricidad.Seguidamente reiteró el pedido de que los Defensores del Pueblo sean escuchados como transmisores de lo que le sucede a la ciudadanía.Garay fue el único expositor por Entre Ríos, por lo que la Sala Mayo de Paraná ?desde donde se transmitía en directo a nivel nacional-, estaba prácticamente vacía, sin casi participantes ni público. Sin embargo, la custodia de parte de personal de las policías Federal y de Entre Ríos era nutrida, con vallas, pulsera identificatoria y cacheo incluidos. Es por ello que el Defensor Garay inició su exposición refiriéndose a la seguridad que consideró desmesurada., a la elección de la ciudad, al día y horario. Comentó que en su encuentro con vecinalistas días pasados, le expresaron que tenían interés en participar pero que los aspectos mencionados resultaban un obstáculo a la hora de anotarse y asistir. "Es muy engorroso", calificó, tras lo cual detalló que se hizo en un día laborable y que para participar, tanto en carácter de expositor como oyente, había que inscribirse en Concordia. El trámite debía hacerse personalmente o por vía postal con costo incluido., en una instancia en la que debería facilitarse la participación ciudadana.Por último, apeló a la actitud del gobierno nacional empleada en otras oportunidades en las que ha dado marcha atrás en decisiones que consideró erróneas. "Ojalá que esta audiencia determine que es un error aplicar un nuevo aumento", afirmó, para referirse luego a que la quita de los subsidios en los servicios. Entendió que la baja de esa asistencia "repercute en el bolsillo del trabajador que lo tenía (al subsidio) prácticamente incorporado al salario". Y añadió: "No voy a discutir si la política de subsidios ha sido buena o mala, lo que estoy discutiendo es que si se saca con progresividad, esa progresividad no va acompañada por los aumentos salariales que se necesitan". Así, reafirmó el pedido de la Defensoría del Pueblo local: "Desde Paraná pedimos que no se haga un aumento por boca de pozo, que se discuta el año que viene cuando la economía se estabilice".