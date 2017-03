El ministro Frigerio dijo que "no" están previstos cambios en el Gabinete

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó esta mañana que "no" están previstos cambios en el Gabinete nacional, aunque señaló que medidas de ese tipo son "decisión del Presidente" Mauricio Macri.

"La verdad que no, pero es una decisión del Presidente", afirmó Frigerio, al ser consultado sobre versiones de posibles cambios en el elenco ministerial.



Por otra parte, en declaraciones a Radio Continental, el ministro no descartó que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sea candidato a senador por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

"Todos los que aspiren a ser candidatos pueden hacerlo, para eso están las PASO", explicó Frigerio.

Además, consideró que en el país "con mucho esfuerzo el trabajo se está recuperando y la inflación está bajando, son datos objetivos".



Frigerio señaló que con respecto a la inflación "lo que hay que cuidar es la capacidad de compra del salario, el bolsillo de la gente".

Pero defendió la suba de tarifas porque "también tenemos la responsabilidad de recuperar la energía en Argentina después de años de destrucción del sector energético".