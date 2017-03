Reclamo de operarios de Cooperativa Eléctrica por mejores condiciones laborales

Trabajadores de la Cooperativa Eléctrica de Concordia se mantienen en estado de asamblea permanente en reclamo de mejores condiciones laborales.Al respecto, el secretario general del gremio Luz y Fuerza en Concordia, Walter Corrado, explicó a: "Hay un cúmulo de reclamos que incluye 14 puntos entre los que figuran violaciones al convenio colectivo de trabajo; un artículo que inhibe el trabajo de las empresas contratistas en la parte energética y que es violatorio por parte de la cooperativa ya que no tienen la habilitación y no son signatarios en el convenio al que están adheridos para trabajar con energía y eso se manifestó lamentablemente con el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en San Salvador"."Hubo una inspección por parte de la dirección de Trabajo en la que se constataron 29 violaciones en la parte de seguridad e higiene y en el área vehicular. Hay reclamos que tienen más de un año, y otros más de cuatro como en el caso de los puestos de carrera que no se han cubierto", denunció Corrado.En la oportunidad, el sindicalista indicó que mantienen "conversaciones" con los representantes de la Cooperativa. "Es una situación bastante incómoda para los trabajadores, el directorio mismo, y para el usuario que debe realizar sus trámites".