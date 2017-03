Delegado de Trabajo no controlará a docentes y puso su renuncia a disposición

Política Director reveló su desacuerdo por envío de inspectores de Trabajo a la escuela

En el marco del conflicto docente y la medida dispuesta por parte del Gobierno Provincial para el envío de inspectores de Trabajo a las escuelas, el Delegado de Trabajo seccional Chajarí, Miguel Ángel "Cachito" Cardozo, comunicó a la repartición provincial a cargo de Oscar Balla, su desacuerdo con la medida que dispone controlar el presentismo docente.Es que el miércoles, en el tercer día de huelga, un grupo de docentes de la seccional Chajarí de Agmer realizó una manifestación pública que incluyó una protesta ante la Delegación de Trabajo exigiendo que cesen los controles.Tras la protesta, Cardozo emitió el siguiente comunicado que dice textualmente: "Compañeros de AGMER: De acuerdo a vuestra manifestación realizada el día de la fecha (miércoles) en la delegación a mi cargo, comunico a Uds. que ya le había manifestado al Secretario de Trabajo Oscar Balla en el día de ayer, que no estaba de acuerdo con las medidas impartidas y que si me ordenaba salir nuevamente no lo haría, al mismo tiempo he indicado que tenía a disposición mi renuncia al cargo de Delegado de Trabajo".Y agrega: "Por el cual me solidarizo a vuestro reclamo docente por créelo justo. Al mismo tiempo pido disculpas por haber realizado una tarea incompatible, a mi entender como ya lo he manifestado"."Asimismo he tomado vuestro pedido de recorrer las instituciones para verificar el estado edilicio de las mismas y corrí vistas a mis superiores; sin otro particular se despide atentamente. Miguel Ángel Cardozo", finaliza el comunicado.