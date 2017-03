Más pobres en Argentina: "Vamos a revertir esta realidad", prometió Stanley

Carolina Stanley no oculta sus sentimientos. "Es un número que duele; duele la realidad", dice la ministra de Desarrollo Social. Pero no muestra sorpresa por la confirmación de que en 2016 se sumaron un 1,5 millones más de pobres. De hecho, el Gobierno estaba al tanto del número que iba a dar a conocer el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA)."Todos los días me levanto y todos los días me acuesto con la misma preocupación. El camino es largo, pero vamos a revertir esta realidad", sostiene la funcionaria macrista.-Pero el informe confirma que la base de pobres creció durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri como presidente. ¿Cómo explican eso desde el Gobierno?-Hay que mirar la pobreza en todas sus dimensiones. Estamos trabajando en el fondo de la cuestión, en generar una verdadera salida de la pobreza.-Pero le insisto, el número de pobres creció-En el primer año el Gobierno tuvo que tomar medidas para orientar el rumbo económico, hacerlo más estable. Por eso se tomaron muchas medidas sociales para resguardar el ingreso de las personas con menor capacidad adquisitiva.-¿Qué medidas tomaron durante estos meses para generar un cambio?-Hay que atacar un problema estructural que incluye problemas de hábitat y empleo en negro, entre otras cuestiones. Una respuesta fue sancionar la ley de emergencia social en el Congreso. O el trabajo que estamos llevando adelante con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Estamos saliendo a buscar a los jóvenes que abandonaron la escuela. Se puso en marcha el programa de empleo joven... Después de muchos años de exclusión lleva tiempo generar soluciones definitivas, pero estamos en el camino correcto.-¿Con eso alcanza?-A diferencia de lo que ocurría en el pasado, este gobierno tomó la decisión de dejar los parches. Pero lo importante es que se va a profundizar la generación de empleo y las mejoras en la economía van a ayudar en este proceso. La inflación está a la baja y llegan las inversiones, todo eso genera empleo. Si mirás todo eso junto, te das cuenta de que empezamos a transitar el camino para dejar atrás de forma definitiva la pobreza.-¿Están trabajando en medidas adicionales para paliar la situación de las personas más afectadas?-La pobreza en la Argentina no está enmarcada sólo por el nivel de ingreso. La situación de cada familia es muy distinta. Por eso estamos haciendo un acompañamiento en las situaciones de pobreza extrema. Queremos que los jóvenes recuperen su proyecto de vida. Por eso pusimos en marcha un plan con tutores para los jóvenes en situación más delicada. Además, los planes sociales seguirán existiendo para todas estas familias. Pero no nos quedamos sólo en eso. Muchas veces son casos muy complejos, por eso los asistimos para que accedan a la documentación, que tengan acceso a la salud o intervenimos en caso de adicciones o violencia. Nuestro objetivo es mirar a la familia de manera integral.-¿Cuál es el objetivo para este año?-Es difícil hablar de números. Nuestro compromiso es bajar la inflación. El Presidente lo ha dicho de forma muy clara. Queremos que nos evalúen por la reducción de la pobreza. Pero sería poco responsable dar un número. Es importante entender que detrás de las cifras hay un montón de familias.-¿Cómo evalúa la crítica de la oposición?-Nosotros fuimos los que tomamos la decisión de visibilizar la pobreza. Pero en un país donde una de cada tres personas es pobre no creo que haya lugar para la política partidaria, sino para que todos los actores de la política trabajemos juntos para erradicar la pobreza de forma definitiva.-¿Cree que algunos sectores de la oposición utilizan estos datos de la pobreza para tener un rédito político en un año electoral?-Son millones de personas las que la están pasando mal. Nosotros hemos sido muy abiertos al diálogo; apelo a la responsabilidad de los dirigentes.