El gobierno atenuaría la suba de tarifas y demoraría ajustes por las elecciones

El presidente Mauricio Macri ordenó atenuar y postergar los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el transporte público y el agua.



Según La Nación, ante la falta de índices favorables de la economía para exhibir durante la campaña, Macri demorará, también, la reducción del gasto público. La anunciada fusión de programas, organismos y secretarías de Estado que se superponen en sus funciones continúa en marcha, pero con mayor "gradualismo".



De todos modos, en la Casa Rosada confirmaron que este año se cumplirá la pauta de déficit fiscal de 4,2% del PBI. Pero el aumento de tarifas del gas de hasta el 67% se desdoblará en tres tramos: abril próximo, y noviembre y abril de 2018.



No habría aumentos en el transporte público de pasajeros hasta después de las elecciones. Sólo podría haberlos a fin de año o en 2018.



La idea de moderar el ajuste, aceptada por el Presidente, fue de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.



También se descartan subas inminentes en combustibles y nuevos incrementos en energía eléctrica.



De acuerdo con lo que publica el matutino porteño, Macri no negociará cambios en el rumbo económico, pero ofrecerá medidas para atenuar efectos no deseados del reordenamiento económico. Es por ello que en las reuniones recientes entre Macri; Vidal; Frigerio; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, surgió la necesidad de atenuar el ajuste fiscal.



La decisión política se trasladó a las áreas técnicas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó anteayer que desdoblará en tres tramos el aumento de gas previsto en hasta un 62% que habían pedido las distribuidoras.



Los aumentos buscan reducir los 300.000 millones de pesos de subsidos y dar señales a las empresas del sector para que hagan inversiones. También procuran convencer a los mercados e inversores en general de que se busca el equilibrio fiscal para bajar la inflación y la presión tributaria y abaratar el crédito.



El aumento se hará en abril próximo, en noviembre y en abril de 2018. "Estamos haciendo lo que ordenó la Corte Suprema el año pasado, aumentos graduales", argumentó un funcionario. El telón de fondo es la urgencia electoral. "El gas aumentará menos de lo provisto porque este año hay que dar respuestas", se sinceró otro.



"En estos días anunciaremos un aumento del agua del 23%, mucho menor al 300% del año último", dijo un funcionario cercano a Frigerio.



Una hipotética suba de las tarifas de transportes fue motivo de rumores y versiones en los últimos días. Pero los voceros del ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, negaron cualquier aumento en el corto y mediano plazo. "No hay nada definido. Vamos a estudiarlo a medida que vaya avanzando el año", señalaron. No se descartan incrementos luego de las elecciones de octubre o en 2018.



Cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguraron que se respetará a rajatabla la pauta fiscal de un déficit de 4,2% del PBI para 2017, de 3,2% para 2018 y de 2,2% para 2019. "Los cambios se harán en un proceso más lento, pero se va a cumplir la meta fiscal", dijo un vocero de la Casa Rosada.



También admitió que el recorte de gastos que se había previsto con la fusión de programas, organismos y secretarías de Estado está en marcha, aunque no se aplicará en el corto plazo. Hacia fines de año o en 2018 podría hacerse la mayor parte del recorte del gasto improductivo. Cuando pasen las elecciones.