Docentes entrerrianos protagonizarán hoy una marcha a Casa de Gobierno

Política El gobierno indica que se incrementan los índices de presentismo docente

Los docentes protagonizarán una marcha provincial a Casa de Gobierno, en el marco de los cinco días de paro que hubo en las escuelas. En la capital provincial, la seccional Paraná de Agmer convocó a los maestros a concentrarse desde las 10, en la sede de Laprida 136 en reclamo de aumento salarial, devolución de los días descontados por huelga y por mayor presupuesto para mantenimiento y limpieza de edificios escolares.De la movilización participarán hoy la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos.Esto "permite retribuir los días trabajados a los docentes que se presentan a dar clases, y no representa de ningún modo actitudes persecutorias o aprietes", afirmó el titular del organismo educativo, José Luis Panozzo."Están garantizado el derecho a huelga y el artículo 14º bis de la Constitución Nacional. Sólo obramos en materia de descuentos de días no trabajados por adhesión a medidas de fuerza conforme lo habilita la legislación vigente y con el respaldo de la jurisprudencia tanto local como nacional y a los parámetros dados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia. El derecho de huelga, constitucionalmente garantizado, no es un derecho retribuido", recordó el presidente del CGE."Desde el punto de vista legal, la provincia de Entre Ríos no hace otra cosa que cumplir la legislación y la jurisprudencia vigente al pagar los días trabajados, inclusive la que aplica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha convalidado este procedimiento", remarcó.El dato exacto de presentismo es del 48,37%, según el funcionario. En Concordia, fue del 43%, y en Paraná, del 37%.