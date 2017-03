Éxtasis en avión que llevó a Macri: "No puede viajar en vuelos comerciales"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertó hoy que el presidente Mauricio Macri "no puede viajar" en vuelos comerciales, luego de descubrirse que dos colombianos viajaron con 64 mil pastillas de éxtasis en el mismo avión que trajo de regreso al jefe del Estado de su reciente viaje a España."En primer lugar, lo importante es que la droga fue capturada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria; lo preocupante es que esto demuestra que el Presidente de la Nación no puede viajar en viajes comerciales; tienen una serie de riesgos que no pueden ser previstos", señaló la funcionaria."La seguridad del Presidente la tenemos que cuidar y nosotros como Ministerio de Seguridad y a cargo de la custodia presidencial bajo las órdenes de la Casa Militar consideramos que es muy importante que el Presidente cuente con los medios aéreos y vehículos para cuidar su seguridad", añadió Bullrich.En diálogo con radio Rivadavia, y posteriormente con TN, la titular de la cartera de Seguridad analizó que, en este caso, "era droga" que se capturó, pero advirtió que podría pasar "otro tipo de cosa". "Se ha perdido la flota presidencial y hoy, lamentablemente, estamos en estas condiciones. Esperemos poder solucionarlo lo antes posible", subrayó.Fuentes judiciales informaron hoy que los procesados son Consuelo Martínez Muñoz (49) y Robinson Ocampo (32), y que el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky les atribuyó, en principio, el delito de tentativa de contrabando por el intento de exportar la droga.Martínez Muñoz y Ocampo fueron detenidos en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery el 26 de febrero pasado, cuando los equipos de rayos X detectaron la droga en dos valijas que despacharon en el vuelo 1284 de Aerolíneas Argentinas rumbo a Santiago de Chile.Si bien Aguinsky estableció que la pareja de colombianos provino de España en el vuelo 1133 de Aerolíneas Argentinas, en el fallo no hizo ninguna mención a que en ese avión retornaron de Madrid a la Argentina Macri y su esposa, Juliana Awada.