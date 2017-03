El gobierno indica que se incrementan los índices de presentismo docente

Esto "permite retribuir los días trabajados a los docentes que se presentan a dar clases, y no representa de ningún modo actitudes persecutorias o aprietes", afirmó el titular del organismo educativo, José Luis Panozzo.



"Están garantizado el derecho a huelga y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sólo obramos en materia de descuentos de días no trabajados por adhesión a medidas de fuerza conforme lo habilita la legislación vigente y con el respaldo de la jurisprudencia tanto local como nacional y a los parámetros dados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia. El derecho de huelga, constitucionalmente garantizado, no es un derecho retribuido", recordó el presidente del CGE.



"Desde el punto de vista legal, la provincia de Entre Ríos no hace otra cosa que cumplir la legislación y la jurisprudencia vigente al pagar los días trabajados, inclusive la que aplica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha convalidado este procedimiento", remarcó.

Panozzo también destacó "la predisposición al diálogo" por parte de la gestión provincial, y subrayó el "temprano llamado a paritarias". En esa línea, volvió a decir que "la oferta realizada a los gremios docentes intenta armonizar la demanda de los trabajadores con las posibilidades financieras de la provincia, siempre bajo la consigna general que estableció el gobernador Bordet y que es que ningún trabajador gane por debajo de la inflación".



Luego, el titular de la cartera educativa lamentó nuevamente "la realización de un paro de tanta magnitud, que deja sin clases a más de 400.000 estudiantes entrerrianos, con las complicaciones que trae eso en materia pedagógica y también para las familias", y destacó que "el relevamiento indica una tendencia sostenida a volver a clases", lo cual "indica una posibilidad de acuerdo para avanzar en el desarrollo del ciclo lectivo, que es lo que todos queremos".



Los datos obtenidos en toda la provincia, indican que el presentismo de los docentes alcanzó el 48,37, con variantes según cada departamento. En Concordia ese cálculo llegó al 43 por ciento. En establecimientos como las escuelas secundarias Nº 4 Damián P. Garat, Nº 17 Gral. M. de Güemes, la Nº 14, Alejandro Carbó, la Nº 26, Gral Manuel Olazabal, la Nº 30, "María Elena Walsh", el Centro de Formación Profesional Nº 61, y la Nº 3, "Francisco Ramìrez", el presentimo fue del 100 por ciento. En otras, los índices oscilaron entre un 70 y 90 por ciento.



En el departamento Gualeguaychú, de 120 escuelas relevadas 66 registra el 100 por ciento de presentimo, mientras que en las restantes ronda entre el 50 y el 90 por ciento. En esa línea, en el departamento Uruguay la asistencia de los docentes a las escuelas se calculó en un 64 por ciento, con escuelas como la Onésimo Leguizamón, Gob. Francisco Ramírez, República Argentina, Zamba de Vargas, Ricardo Palma, Colonia Novibuco 1, Barón M. Hirch, Maestro de Campo, y Luia M. B. de Bottani que ascienden al 100 por ciento de presentismo. Mientras que en otras se registra un 90, 75 y 25 por ciento de asistencia.



También en Paraná se consolida la tendencia a la vuelta a clases. Según el relevamiento conjunto realizado por Trabajo y el CGE, el presentismo en la capital ronda el 34 por ciento. Al igual que en otros departamentos, también hay instituciones que registran un 100 por ciento de asistencia, otras se ubican en el orden del 80 y 90 por ciento, mientras que en otras escuelas ese número desciende.